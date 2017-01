Dodik: Više afirmisati djelo Emira Kusturice

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je potrebno što više afirmisati, u nacionalnom i državnom smislu, sve ono što radi i što je dao proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica, a što predstavlja nesumnjivu vrijednost.

Dodik je istakao da je tokom posjeta inostranstvu imao priliku da se uvjeri da Kusturica tamo ima mnogo veći autoritet nego ovdje.

"On je dobronamjeran čovjek, fenomenalan i zanimljiv, i nikada sa njim nije dosadno. Ali, isto tako, mogu da posvjedočim da je izuzetan patriota koji kada radi svoj osnovni posao, a to su režija i film, uvijek razmišlja o toj dimenziji ko je, šta je, kome pripada, koje patriotske vrijednosti zastupa i ja to cijenim kod njega", rekao je Dodik sinoć za Televiziju "Prva".

On je dodao da, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje zvaničnom zatvaranju 10. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala "Kustendorf" na Mećavniku, ali da zna da je Kusturica to uradio na vrhunskom nivou.