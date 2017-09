Dodjeljene nagrade Jahorina film festivala

PALE - Gran pri 11. Međunarodnog festivala ekološkog i turističkog filma "Jahorina film festival", koji je danas zatvoren na Palama, dobio je film "Postoji razlog zbog kojeg ti to ne možeš" Aleksandra Bundala iz BiH.

Bundalo je rekao da film govori o pozitivnoj, humanoj priči o prijateljstvu između lica sa invaliditetom i rušenju barijera, te da kod njih uliva samopouzdanje.



On je istakao da mu današnja nagrada daje veliko samopouzdanje i da ovaj film ima svoj dalji festivalski život.



Na Festivalu su dodijeljene nagrade "Zlatni Javor" za najbolji dokumentarni film, eksperimentalni film, studentski film, animirani film, kratki igrani film, ekološki film, turistički film, dokumentarni TV film i najbolji film iz BiH.



Nagradu "Zlatni Javor" za najbolji regionalni dokumentarni film u međunarodnoj konkurenciji pripao je filmu "Usamljeni put" autora Mohameda Reza Hafezija iz Irana, a za najbolji film iz BiH proglašena je "Posljednja večera" Branka Lazića.



Za najbolji regionalni animirani film "Zlatni Javor" dobila je "Crvenkapica" hrvatskog autora Danijela Žeželja, dok je ista nagrada u međunarodnoj konkurenciji pripala Sejedu M. Tabatabaei iz Irana za "Laki pogled".



Nagrada za najbolji regionalni studentski film dodijeljena je Amaru Spahiću iz BiH za film "Čovjek čelične volje", dok je ista nagrada u međunarodnoj konkurenciji dodijeljena filmu "Samo riječi", čiji je autor Ilia Antonenko iz Rusije.



Filmu "Soba", čiji je autor Čong Ming iz Kine, proglašen je za najbolji eksperimentalni film u međunarodnoj konkurenciji.



Najbolji dokumentarni TV film u regionalnoj konkurenciji je film "Ispod hrasta" Slobodana Simajlovića iz Srbije, dok je najbolji u međunarodnoj konkurenciji film "Maestro u potrazi za poslednjom muzikom" francuskog autora Aleksandre Valenti.



"Zlatni javor" u kategoriji kratki igrani film u regionalnoj i međunarodnoj konkurenciji pripali su filmovima "Na granici" Laurena Roja iz Srbije i "Glas" autora Dariusa /Darioush/ Najafi Gola iz Irana.



Žiri je za najbolji regionalni ekološki film proglasilo film "U ime života 1999" Boška Savkovića iz Srbije, dok je "Zlatni Javor" za najbolji ekološki film u međunarodnoj konkurenciji dodijeljen filmskom ostvarenju Rebeke Panovske iz Švajcarske "Divlji park".



Za najbolji regionalni turistički film proglašen je "Sinemart snimci iz vazduha" Slavena Blagšića iz Hrvatske, dok je "Romansa i duh Sicilije" Đulijana Mekdonela iz Italije bio najbolji u međunarodnoj konkurenciji.



Direktor Festivala Mirko Despić rekao je da je za festival stiglo 987 filmova iz 66 zemalja, a da se u zvaničnoj selekciji borilo 111 autora iz 36 zemalja.



Član žirija Miralem Zupčević smatra da je prilikom ocjenjivanja kvaliteta filmova značajan odabir tema kojima su autori željeli ukazati na dijelove društvene svakodnevnice.



On je objasnio da su nagrade dobili najkvlitetniji filmovi, te da je studentski film dobitnik jedanog takvog.



Profesor i dramski umjetnik iz Istočnog Sarajeva i član žirija LJubo Božović kaže da mu je drago što postoji ovakav festival koji napreduje po broju učesnika, te ima veliki značaj kada je riječ o kvalitetu.



Direkcija festivala dodijelila je specijalne nagrade filmovima koji su imali nominacije žirija, a nisu dobili "Zlatni Javor".



Te nagrade dobili su filmovi "Različitiji bogatiji Slovaci" Rade Reljića iz Srbije za izvrstan prikaz običaja nacionalnih manjina u Vojvodini, "Kolijevka" Radoslava Stanišića iz Crne Gore za topao prikaz uloge kolijevke kao etnološkog fenomena, zatim "Unutrašnja mapiranja" Stefani Late Abdulaha i Emada Ahmada iz Francuske i Palestine za prikaz apsurda podijeljenosti između etničkih grupa.



Specijalne nagrade pripale su filmovima "Manastir Sent Florian" italijanskog autora Adriana Botaro za inzvaredan prikaz kulturne baštine Austrije, "Špaga" Milana Pilipovića iz BiH za poučnu priču o ljudskoj humanosti, "Most" Marije Keserović iz Slovenije za maštovit prikaz problema odrastanja, te "Gospođe u najboljim godinama" Anite Panić iz Srbije za doprinos ženama trećeg doba da pronađu nove ciljeve u životu.



"Jahorina film festival", u saradnji sa fondovima za zaštitu životne sredine Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, dodijeli su i godišnje nagrade za najbolji ekološki projekat u BiH.



"Jahorina film festival" otvoren je 20. septembra na Palama. Generalni pokrovitelj je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a projekat su podržali i Savjet ministara, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, fondovi za zaštitu životne sredine Srpske i FBiH, te opštine Pale i Višegrad.



Medijski pokrovitelji manifestacije su Novinska agencija Republike Srpske "SRNA", Radio-televizija Republike Srpske, Televizija OSM i Javni servis BHRT.