Dragana Jovanović, trener za lični razvoj: Ne greše samo oni koji ne pokušavaju ništa da promene

Ljudima koji mrze svoj posao nijedna plata nije dovoljno visoka za količinu vremena, odnosno života, koji troše radeći isti, smatra Dragana Jovanović, renomirani life, health i business coach i trener za lični razvoj.

U vremenu kada je uspostavljanje balansa između posla i privatnog života postalo najveći izazov savremenog čovjeka, Jovanovićeva poručuje da sreća stvara uspjeh, a ne obrnuto, i da istinska sreća i uspjeh ne mogu postojati bez ličnog razvoja i rada na sebi.

Ona putem seminara koje drži nastoji pomoći ljudima da što lakše podnesu radni dan, ali i putem psiholoških alata nastoji pomoći ljudima s konkretnim problemom. Ona je i izumitelj programa "Office Yoga u stolici", a upravo je ovaj program predstavila u okviru događaja "Body & soul concept by Dragana Jovanović", koji je nedavno održan u Banjaluci. Autor je knjiga "Sreća je u nama" i "Uspeh je u nama". Gostovanje u gradu na Vrbasu bilo je prilika da u intervjuu za "Nezavisne" govori o tome kako vratiti balans u životu, zašto su nam potrebni treneri za lični razvoj, ali i koji su najčešći izvori problema.

NN: Šta konkretno podrazumijeva Vaš body and soul concept i na koji način može da pomogne ljudima?

JOVANOVIĆ: Body and soul concept je moj antistres program u koji sam unela 30godišnje iskustvo rada u jogi, a istovremeno sam nekako implementirala i znanje iz couchinga i tih nekih alata koje koristi pozitivna psihologija. Smatram da danas jednostavno mi ne možemo sami sebe da dobijemo i koliko god da smo dobri sami sa sobom spoljašnji uslovi su takvi da nam sve to remeti život, izbacuje nas iz balansa i mislim da treba da naučimo kako da stvorimo mir u sebi i kako da vratimo taj balans.

I to više nije prirodno kao što je možda bilo našim roditeljima, dekama, bakama, koji su živeli u kontaktu s prirodom, bili su u tom prirodnom bioritmu, spavali kad se spava, kretali se prirodno jer nije postojalo svih ovih voznih sredstava itd. Treba da se vratimo tome što jeste priroda, kada napunimo taj resurs u sebi, da naučimo šta da uradimo kada nas ti spoljašnji faktori poremete, kada upadnemo u stres, koje alate možemo da koristimo i da jednostavno stalno budemo budni. Jer, razlika između toga da smo u stresu i da smo svesni da smo u stresu je ogromna, jer kada smo svesni da smo u stresu onda možemo da preduzmemo nešto da to stanje promenimo. I zato je potrebno učiti šta je stres, da li je on uvek loš, da li bismo ikada napredovali u životu da nismo bili u stresu, da nekako percipiramo te stvari koje smo zaboravili u vezi toga.

NN: Na koji način onda se riješiti stresa konkretno kroz taj program o kojem govorite, za vrijeme radnog vremena?

JOVANOVIĆ: Da odradimo office yogu, koja je sastavni deo mog body & soul concepta potrebno je svega 20 minuta. Zaposleni ljudi mogu da se na pauzi povežu sa sobom, sa svojim telom, da urade tehniku disanja, da se odvoje od tih stvari koje ih svakodnevno čekaju na poslu, da odrade terapijske vežbe za vrat i leđa, jer nam se najviše stresa tu skuplja. I na kraju se radi jedna kratka relaksacija, to je povezivanje sa sobom, sa svojim čulima i ljudi se tako opuštaju od stresa, a office yoga ima efekat kao da ste bili na masaži.

NN: O čemu govori knjiga "Uspeh je u nama" i koliko je ona zapravo praktično primjenjiva?

JOVANOVIĆ: Knjiga je nastala iz antistres seminara koje sam vodila i željela sam poslovnim ljudima, koji su vrlo pragmatični i traže da im bude jednostavno posloženo šta je šta, da napravim knjigu alata koje ćemo koristiti na radionici. Onda sam shvatila da moram da ih obogatim idejama koje inače to prate, tako da se knjiga sama napravila od sebe, a ja sam samo učestvovala u tome da zapisujem stvari koje su ljudi tražili na seminarima. I ona sadrži u sebi neke jednostavne, praktične, svakodnevno primenjive alate koji nas mogu dovesti u vezu sa sobom, da nas nauče kako da brinemo više o sebi u ovim vremenima kada smo se pogubili u zadacima, obavezama i u tehnologiji koja postoji i nekako da posložimo životne prioritete, da naučimo kako da podignemo nivo svoje energije, kako da se zaštitimo od ljudi koji nam je oduzimaju. Smatram da je vrlo praktična, a imam i takav feedback na knjigu i ovo što sada radim, kao body and soul concept, se dopunjava zajedno s knjigom.

NN: Kako postići kontinuitet u održavanju tih vježbi? Kako nagnati ljude da im to postane sastavni dio radnog dana, života?

JOVANOVIĆ: Kada osetite benefit od nečega, onda ostaje na vama da li ste disciplinovani u tome ili ne. Ljudi se razlikuju po tome što svi znaju sve, ali neki ljudi to primenjuju, a neki ljudi čekaju da se nešto desi, pa da sami postanu od sebe ok. Treba da radimo na sebi i da uvedemo disciplinu, koja u početku uopšte nije laka i jednostavna, ali donosi veliki rezultat, uspeh, sreću, zadovoljstvo i zdravlje. Nekim ljudima su njihovi poroci i neuspesi značajniji od njih samih i to je potpuno njihov izbor i ja pristajem na to. Znate, ukoliko neko želi da leži na kauču i gleda TV, da jede i kad nije gladan, to je stvarno njegov izbor. Moja misija je da ljudima predstavim šta oni sve mogu da urade da bi se osećali dobro. Ali, za to dalje, nema nijednog trenera koji može da vas uvede u promenu i da je odradite do kraja ako vi ne sarađujete.

NN: Kako su starije generacije odrastale bez trenera za lični razvoj, zašto je nama danas sve to potrebno, šta se toliko promijenilo?

JOVANOVIĆ: Mislim da se u svakom trenutku u životu pojave profesije koje trebaju jer ih niko ne bi plaćao da nisu potrebne. Naš način komunikacije, života, postao je toliko ubrzan da imamo veliku opasnost da se robotizujemo i da se potpuno odvojimo od svoje duše. Šta se dešava? Mnogo ljudi vidi da im nije dobro, ali ne znaju kako da se vrate sebi. Ako je to razlog zbog čega neko potraži pomoć coacha ili terapeuta, onda je to najbolji način da kroz sve te promene vraćanja sebi prođe potpuno bezbedno. Ljudi su počeli da se vraćaju sebi, jer kroz vaspitanje, školovanje, medije počeli smo da prihvatamo tuđe vrednosti i počeli smo da se trudimo da se više dopadnemo drugima nego sebi. Kada potrošimo puno vremena i energije i shvatimo da smo mnogo toga uradili, a nismo srećni, onda kažemo dobro, šta to nije ok. Neko čita knjige, neko potraži coacha, neko tiho pati i svako ima svoj izbor. Smatram da dobar coach može puno da pomogne nekome ko je u toj tranziciji. Može da pomogne čoveku da napravi vreme za sebe, da napravi proritete, da nauči da kaže NE. Jer prva i najveća spiritualna tehnika je nauči da kažeš NE i oslobodićeš mnogo vremena za one stvari u životu koje su zaista važne.

NN: Šta Vam ljudi najčešće navode kao izvor problema?

JOVANOVIĆ: Ono što ljudi iznose kao najveći izvor problema, obično nisu problemi, to su neka uverenja gde oni ne umeju ili ne smeju da prekinu s tim stvarima koje im smetaju. Ako imate posao kojim niste zadovoljni, šta vas sprečava da pronađete neki drugi, koji vas strahovi drže vezani da budete negde gde niste zadovoljni i ispunjeni? Ne kažem da treba odmah kod prvog problema da menjate posao, ali postoje načini da za neko vreme ipak pronađate rešenje. Šta vam smeta ukoliko imate partnera s kojim niste zadovoljni da na toj vezi poradite? Mislite da će se problemi sami od sebe rešiti? Oni se nikada neće rešiti, samo će postati još veći. Ako vidite da ti problemi razgovorom ne mogu da se reše, pa bolje se raziđite. Ljudi pričaju da im nešto smeta, a u suštini uglavnom je problem u njima zato što to što im smeta nisu spremni da promene. Kad čovek reši da nešto promeni u životu onda to sigurno i može, samo je pitanje da li će pronaći pravi način i pokušati. Greške su uvek dio traganja za rešenjem, tako da ne greše samo oni koji nikada ništa nisu ni pokušali da promene.