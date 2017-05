Druže Tito, više ti se ne kunemo

BANJALUKA, BEOGRAD, DRVAR - Prigodnim manifestacijama i polaganjem vijenaca obilježen je nekadašnji praznik Dan mladosti, koji je u Jugoslaviji obilježavan kao rođendan Josipa Broza Tita.

Građani iz svih dijelova Jugoslavije i ovaj put su se okupili u Kući cvijeća u Beogradu, a i u BiH održano je nekoliko manifestacija. Tako je, na primjer, u Drvaru obilježen Desant na Drvar, u organizaciji Udruženja "Josip Broz Tito", a kako izvještava Srna, na manifestaciji se okupilo više hiljada građana iz svih dijelova bivše Jugoslavije. Svečanost je počela polaganjem vijenaca i cvijeća na centralno spomen-obilježje žrtvama fašističkog terora u centru grada, a nastavljena je na platou ispred Titove pećine evociranjem uspomena na neuspjelu vazdušnu operaciju 25. maja 1944. godine da se uništi rukovodstvo Narodnooslobodilačke borbe.

Obraćajući se preživjelim borcima, građanima i gostima, Goran Broćeta, načelnik opštine Drvar, istakao je da Drvar s ponosom može slaviti datume iz prošlosti.

"Doprinos boraca drvarskog kraja slomu fašizma bio je ogroman", naglasio je Broćeta. U okviru obilježavanja 73 godine od sloma fašističkog desanta održane su ulične trke, utakmica između fudbalskih nada Drvara i Bosanskog Petrovca, uz bogat kulturno-umjetnički program KUD "Mira Lukač" iz Drvara i hora SUBNOR-a Banjaluke.

Kada se radi o našim političarima, većina pozitivnih uspomena na period Jugoslavije i proslavu Dana mladosti odnosi se na porodična okupljanja i mirniji život u odnosu na današnji.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, kaže da je bio dijete u vrijeme kada su se obilježavale te manifestacije.

"Ono što mene pozitivno veže za taj period je činjenica da smo u porodici bili više na okupu, više se tada vodilo računa o tome. Radno vrijeme je bilo od sedam do tri i poslije su svi bili zajedno na okupu. Pamtim dosta bezbrižniji život nego što je to danas", kaže on.

Dragan Čavić, predsjednik NDP-a i nešto stariji političar, kaže da je pozitivnih osjećanja bilo, ali da je to sad već nešto što pripada prošlosti.

"Meni je jedan od najdražih datuma, jer mi je godišnjica braka. A što se tiče tog praznika, davno je mene prošla nostalgija. Mislim da se tom datumu raduju više neki drugi, samo što bi oni štafetu nosili na neke druge datume, a ne na 25. maj", kaže Čavić.

Damir Mašić, jedan od najviših zvaničnika SDP-a, kaže da kod njega 25. maj definitivno izaziva pozitivne uspomene.

"Tada smo imali puno manje problema s poremećenim sistemom vrijednosti nego što to danas imamo u cijeloj BiH. Moja pozitivna osjećanja na taj datum donekle mi umanjuje činjenica da je tog dana 1995. godine u Tuzli stradala 71 mlada osoba i to je nešto što na neki način zasjeni sam praznik", kaže on. Primijetio je da ima mnogo onih koji prikrivaju svoje biografije i ono što je taj datum tada predstavljao.

"Taj trend pogotovo je prisutan kod nacionalnih i nacionalističkih stranaka, ali to više govori o njima, sami sebe prokazuju", rekao je on.

Ivan Šijaković, poznati sociolog, ističe da je sve manje ljudi koji se tog vremena sjećaju, ali da smatra da nemaju razloga da se stide, iako to mnogi i danas čine.

"Neosporno je da je onda bilo bolje. Jugoslavija je 1978. bila 19. ekonomija sveta, velika vojna snaga. Danas nađite jednu državu bivše Jugoslavije da je među prvih 50. Toga se verovatno najviše stide oni koji su se obogatili posle i radili na rasturanju te države", istakao je on.

Iz Beograda je stigla jedna neobična, ali tužna vijest, kada je javljeno da su iz spomen-knjige u Kući cvijeća nestale desetine vrijednih potpisa poznatih ličnosti koje su odavale poštu drugu Titu.