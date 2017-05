Država šalje žene u rudare

BANJALUKA - Žene u BiH nalaze se pred gubitkom zaštitnog mehanizma na osnovu kojeg do sada nisu mogle biti angažovane na podzemnim radovima u rudnicima, a to pitanje pokrenuto je pod krinkom jednakih prava dva pola prilikom zapošljavanja.

Pripadnice nježnijeg pola moći će postati rudari ako vlasti daju zeleno svjetlo na otkazivanje međunarodnog dokumenta kojim je do sada bilo zabranjeno njihovo zapošljavanje na tim teškim i opasnim poslovima.

Na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta BiH zakazane za srijedu nalazi se i dokument o otkazivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o podzemnom radu žena broj 45 iz 1935. godine. Tom konvencijom zabranjeno je angažovanje žena na tim poslovima. Za otkazivanje konvencije saglasnost su već dali Predsjedništvo i Savjet ministara BiH, dok su prethodno vlasti RS, FBiH i Brčko distrikta dostavili zaključak da treba pokrenuti taj postupak.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, koje je nadležno za sprovođenje postupka za otkazivanje konvencije, navelo je u obrazloženju da se Konvencija broj 45 o podzemnom radu u BiH primjenjuje na osnovu sukcesije međunarodnih bilateralnih ugovora koje je zaključila bivša SFR Jugoslavija.

- Evropski komitet za socijalna prava Savjeta Evrope utvrdio je nakon analize izvještaja iz BiH o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje da stanje u BiH u vezi sa pitanjem zapošljavanja i jednakih mogućnosti za sve nije u skladu sa ovom poveljom. BiH treba promijeniti svoje radno zakonodavstvo i uskladiti ga sa revidiranom Evropskom socijalnom poveljom - objasnili su u Ministarstvu civilnih poslova.

Kao rok za otkazivanje Konvencije broj 45 naveden je 30. maj 2018. godine. U rijetkim prilikama kada su saglasni, sindikalci i poslodavci smatraju da ovaj primjer na najbolji način pokazuje koliko propisi u nekim slučajevima mogu biti bizarni i surovi, pa se zbog navodnog izjednačavanja prava žene dovode u opasnost da ih poslovodstvo rudnika zaista može angažovati kao rudare. Zajedno poručuju da to nikada nije bio posao za žene i da BiH ima toliko nezaposlenih muškaraca da mogu obavljati te poslove.

- Kao da nemamo muškaraca koji nisu zaposleni, pa sada treba žene da upošljavamo u rudnicima ili na građevini. One ne mogu raditi te teške poslove. Mogu eventualno obavljati nadzor i kontrolu, ali nema ništa od toga da imaju snage da kopaju po rudnicima. Ima i drugih konvencija koje treba ukidati, pa iz zbog zdravog razuma nisu stavljene van snage. Sada se neko zakačio za jednakost žena, pa traži da rade teške poslove. One to ne mogu raditi i treba ih zaštiti - kaže predsjednik Konfederacije sindikata RS Obrad Belenzada u čijem su članstvu i zaposleni u rudarstvu.

Sa njim je saglasan i predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić, koji ističe da žene nemaju šta da traže u rudnicima.

- Žene ne mogu kopati, krampati i tovariti rudu. Nikome ne treba uskratiti pravo na izbor, ali treba biti osjetljiv kod ovakvih pitanja. O ovim stvarima uopšte ne treba diskutovati, nije prigodno i uslovno da žene rade teške poslove, jer je sama njihova priroda takva da to ne mogu raditi - istakao je Škrebić.

Rasprava i glasanje u Parlamentu BiH biće zanimljivi, s obzirom na to da će o ovom pitanju odlučivati i pripadnice nježnijeg pola u parlamentarnim klupama.

Ukidanje zabrane

Ministarstvo civilnih poslova BiH navelo je da otkazivanje Konvencije o podzemnom radu žena može stvoriti finansijske obaveze za budžete entiteta i Brčko distrikta.

- To su i prihvatili dajući saglasnost za njeno otkazivanja. Nakon što ovaj dokument bude stavljen van snage nadležne institucije BiH, entiteta i Brčko distrikta moraju usaglasiti svoje radno zakonodavstvo i ukinuti odredbe koje se odnose na zabranu rada ženama pod zemljom - naveli su u Ministarstvu civilnih poslova.

Konvencija broj 45 o podzemnom radu žena

Član 2.

- Nijedna žena, bez obzira na godine, ne može biti zaposlena na podzemnim radovima u rudnicima

Član 3.

Domaće zakonodavstvo od zabrane može izuzeti

- osobe koje zauzimaju rukovodeće položaje i koje ne obavljaju fizički rad

- osobe zaposlene u zdravstvenim i socijalnim službama

- osobe na učenju kojima je to potrebno za usavršavanje

- sve druge osobe pozvane u nekim prilikama da silaze u rudnike

(Glas Srpske)