Dug advokatima narastao na 6,6 miliona KM

BANJALUKA - Sudovi u Republici Srpskoj advokatima koji stranke brane po službenoj dužnosti duguju 6.673.888 KM.

Ono što zabrinjava jeste da se iz godine u godinu taj dug povećava, kao i period na koji se on odnosi, tako da danas ima sudova u RS koji još nisu platili obaveze iz 2012. godine.

"Dug postoji oduvijek i tu nema kraja. Problem je što se povećava period. Ranije je to bilo dvije-tri godine, a danas je to i pet godina, i to je ono što zabrinjava", rekao je Branislav Rakić, predsjednik Advokatske komore RS.

On kaže da su zbog sve većih dugovanja prema advokatima tražili sastanak u Vladi RS, ali da još nisu dobili nikakav odgovor. Takođe naglašava da je činjenica da su sudovi u RS planirali sredstva za isplatu advokata po službenoj dužnosti, ali da to nisu radili tako da treba vidjeti gdje su ta sredstva završila.

U Ministarstvu pravde RS, odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja, potvrdili su postojanje duga od više od 6,6 miliona KM, uz komentar da nemaju podatke kada će taj dug biti isplaćen jer se to vodi kod Ministarstva finansija RS.

Prema nezvaničnim informacijama, najveći dužnik među sudovima je Osnovni sud u Banjaluci, koji za period od 2012. do polovine maja ove godine duguje više od 800.000 KM, a zatim slijedi sud u Bijeljini koji za gotovo isti period duguje 361.000 KM. Zanimljivo je da je, recimo, sud u Bijeljini isplatio čitavu 2015. godinu, osim jednog advokata kojem duguje 725 KM, što govori o tome da se isplaćivalo mimo reda.

Mirko Dabić, advokat iz Banjaluke, kaže da među njegovim kolegama ima i onih koji su odradili više od 50 ročišta, a da im još nije isplaćena ni marka od toga, što je praksa koja mora da se promijeni.

Kako kaže, njemu duguju nešto malo po osnovu oslobađajućih presuda s obzirom na to da ne brani po službenoj dužnosti kao pojedine njegove kolege kojima je to najveći dio posla.

"Ne bi bilo etički bojkotovati suđenja kao što su, recimo, advokati u Beogradu uradili, ali nešto se mora preduzeti. Advokatska komora RS trebalo bi više da se uključi u rješavanje tog problema i o tome da razgovara sa ministrom pravde i finansija. Svima je jasno da novca nema, da je situacija takva kakva je, ali nije u redu da se advokatima ne plaća ono što su zaradili", rekao je Dabić.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan broj advokata razmišlja i o tužbama protiv sudova, odnosno protiv RS zbog dugova koje ne mogu naplatiti, a pored advokata isplatama su nezadovoljni i sudski vještaci kojima sudovi i tužilaštva takođe duguju novac.