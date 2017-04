Ekonomija im nije jača strana, ali prihvataju zaduženje

DOBOJ - Raspravljajući o novom kreditnom zaduženju, odbornici Skupštine grada Doboj javnosti su pokazali koliko se razumiju ili ne razumiju u ekonomiju, a međusobnim "bockanjem" nastojali su da jedni druge kompromituju.

Kako Gradska uprava namjerava potrošiti šest miliona KM kreditnih sredstava, ukoliko dobije saglasnost resornog ministarstva za novo zaduženje, nije zanimalo većinu odbornika, a iako se očekivalo da o ovoj temi prvi diskutuju odbornici SNSD-a, kolege iz SP-a su ih preduhitrile i to vješto iskoristile.

"Niko se ne javlja, pa moram ja, da ne bi ispalo da imam neke veze s ovim, ne daj bože. Pošto se nisu javili, vas (odbornike SNSD-a) bih zamolio da iskoristite sva svoja poznanstva i mogućnosti koje imate, i dobru namjeru da spriječite da ovakav kredit uopšte bude odobren od strane nadležnih institucija. Nadam se da će oni imati razumijevanja, a vjerujte da ćemo i mi to raditi", poručio je Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Ovo je razljutilo njegove kolege iz SNSD-a, dok su u NDP-u to okarakterisali kao izdaju.

"SNSD kao najveća politička partija u RS sigurno se neće baviti takvom vrstom spletkarenja i neozbiljnog ponašnja, da lobiramo da se nešto dozvoli ili ne dozvoli", navela je Sanja Vulić, predsjednica SNSD-ovog kluba.

Tokom glasanja SNSD je bio uzdržan, SP protiv, a za su glasali SDS, NDP, PDP, SDA, SBiH, DNS i SDP.

Očekivano, kreditno zaduženje su podržali odbornici SDS-a i NDP-a iako su priznali da se u ekonomiju baš i ne razumiju, ali s obzirom na to da su, kažu, i oni zaduženi, što ne bi i Gradska uprava.

"Nisam želio po ovoj tački da izlazim, da komentarišem, međutim, diskusija gospodina Gligorića (Vedrana, odbornika SP-a) svaki put me ponuka da izađem, pa da i ja nešto kažem. Ja nisam nikakav ekonomski stručnjak, nisam baš pozvan da komentarišem ovo, međutim, prateći razne medije vidim da se svakodnevno RS zadužuje sa desetinama miliona KM", naveo je Ognjen Mitrović, odbornik SDS-a. Sretko Đurković, odbornik NDP-a, je rekao da se odbornik Mitrović i te kako razumije u ekonomiju.

"Ognjen, moj kolega, on se i te kako razumije u ekonomiju, zna on, uvijek radi na 1%. Kupi za jednu KM, proda za dvije KM, njemu dosta 1%, tako se on razumije u ekonomiju", rekao je Đurković.

Diskusija odbornika, koja nije bila previše kritična prema namjeri lokalne vlasti da se opet kreditno zaduži, iznenadila je i vlastodršce, koji su bili spremni na jače "udarce".

"Drago mi je da je dio odbornika i pozicije i opozicije izrastao u prave odbornike, da ljudi pričaju i podržavaju što smatraju da je dobro", poručio je Nebojša Marić, zamjenik gradonačelnika (SDS).