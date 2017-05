Ekonomski i Medicinski fakultet u Banjaluci: Studij na engleskom zainteresovao studente

BANJALUKA - Studenti Ekonomskog i Medicinskog fakulteta u Banjaluci imaće priliku od naredne akademske godine da dva studijska programa slušaju na engleskom jeziku, potvrdili su nam na Univerzitetu u Banjaluci, navodeći da je već veliko interesovanje studentske populacije.

Za sada će studenti imati priliku da studiraju na engleskom jeziku master studijski program međunarodni studij za biznis i administraciju i studijski program medicina.

"Kada je riječ o studijskim programima na engleskom jeziku, osim studijskog programa drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu, koji je ranije licenciran, trenutno je u pripremi elaborat za studijski program medicina na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu", saopšteno je sa Univerziteta.

Uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku jedno je od strateških opredjeljenja Univerziteta.

"I na većini drugih fakulteta se razmatra ova mogućnost, te je realno očekivati da će u narednom periodu biti licenciran veći broj studijskih programa na engleskom", istakli su na Univerzitetu.

Jovo Ateljević, profesor na Ekonomskom fakultetu, naveo je da je ovo prvi put u RS da se uvode studijski programi na stranom jeziku, i da vlada velika zainteresovanost studenata za njih.

"To je potez koji sam već godinama predlagao jer je bitno za studente i njihovo dalje usavršavanje. Ovim studenti dobijaju mogućnost da, na primjer, u Banjaluci odslušaju jedan semestar, a drugi nastave, na primjer, u Engleskoj i da im se to prizna. To je od velikog značaja", naglasio je Ateljević.

On je kazao da će studentima biti omogućeno da slušaju nastavu na engleskom, ali i na srpskom jeziku.

Milan Milišić, predsjednik Unije studenata RS, kazao je da se očekuju sastanci predstavnika studenata na kojima će biti riječi o studijskim programima na engleskom jeziku.

"Iako nisam baš upoznat s tim, zasad mogu da kažem da će ta novost biti pozitivna i bitna za studente koji žele da nastave studiranje u inostranstvu i sigurno je da je to bilo potrebno uvesti", kazao je Milišić.

Drago Branković, akademik, kaže da je ovo opredjeljenje Univerziteta sigurno pohvalno, ali da ne smije da bude njegov osnovni kurs.

"Da li to znači da će studenti za 15 godina predavanja slušati samo na engleskom jeziku, a ne na srpskom? Treba naglasiti da ti studijski programi postoje samo za one studente koji su izrazili želju da slušaju na engleskom, a ne da to postane obavezno", kazao je Branković.