Fitnes treneri u akciji za Nikoliju Kosić

BANJALUKA - U petak, 3. februara sa početkom u 19:30h, u SD Obilićevo održaće se humanitarni trening.

Organizator treninga je Saša Kecman iz studija 1MAN, a on će u saradnji sa ostalim trenerima iz Banjaluke održati fitnes trening u trajanju od 90 minuta.

Cijena ulaznice je 5 KM, a pozvani su svi, pa i oni koji nisu u mogućnosti da treniraju da prate trening sa tribina, kako bi se prikupilo što više sredstava. Potrebno je ponijeti opremu za trening - čiste patike, peškir i vodu.

Sav prihod od ulaznica će biti uplaćen za Nikolijino liječenje.

Podsjećamo,Nikoliji Kosić, trogodišnjakinji iz Banjaluke, oboljeloj od cerebralne paralize, potrebna je pomoć dobrih ljudi kako bi otišla na operaciju u Istanbul. Operativni zahvat košta 24.700 evra i trebalo bi da bude obavljen u Ačibademu, a prema mišljenju ljekara to je možda jedini put i rješenje da Nikolija napravi svoje prve korake.

Za uplate je na raspolaganju račun u UniCredit banci - 3383502568081202.

Devizni račun: SWIFT CODE: UNCRBA22 ( UNICREDIT BANK D.D. Bosna i Hercegovina, Poslovnica Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39, Banja Luka)

IBAN: BA39 3383 5028 6815 3903 Number of the account (EUR account): 40508564101 Name of the beneficiary in BIH: Tijana Gligić Kosić