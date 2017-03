Fizioterapeutima ne priznaju fakultet

BANJALUKA - Mi završimo državne fakultete i dobijemo zvanje, a u praksi nas zavedu kao više fizioterapeute. Kako je to moguće kad imamo fakultet, a viša škola ne postoji već 10 godina, kaže Dragan Mikača, diplomirani fizioterapeut i predsjednik Sindikata fizio i radnih terapeuta u RS.

On s kolegama ukazuje na ovaj apsurd obrazovnog sistema i zakonske regulative u RS u ovoj oblasti.

"U našoj struci ima ljudi koji su magistri, masteri, doktori nauka, a svi se vode kao viši fizioterapeuti", ističe Mikača.

Iako imaju visoku stručnu spremu stečenu na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, koja je pri Medicinskom fakultetu u Banjaluci, diplomirane i radne fizioterapeute Republika Srpska vodi kao radnike s višom školom.

Ovakvom, kako kažu, nakaradnom zakonskom regulativom pričinjene su im mnoge nepravde, od manje plate, nemogućnosti da samostalno obavljaju djelatnost za koju su se školovali pa do "ponižavanja" gdje se ljudi zaduženi za oporavak najtežih bolesnika izjednačavaju sa maserima.

"Pošto nas vode kao radnike sa višom školom, naš koeficijent je 6,5, dok bi trebalo da imamo minimum devet za one koji su išli tri godine na fakultet i 10 za četiri godine školovanja. Kada se pomenuti koeficijenti prenesu u novac, naša plata je ispod 900 KM, a trebalo bi da bude od 1.200 do 1.350 KM", kaže Mikača.

Veliki problem s kojim se ovi ljudi susreću je to što u svakoj državi bivše Jugoslavije diplomirani fizioterapeut može da radi samostalno, to jest otvori svoju ordinaciju i radi fizikalnu terapiju, osim u BiH.

"To se opet nadovezuje na priču sa početka, to jest nepriznavanje nas od strane države. To je jedno rasulo neusklađenosti između školskog sistema i prakse. Mi smo glavna karika u oporavku neuroloških, ortopedskih, traumatskih i mnogih drugih vrsta pacijenata", priča Siniša Erceg, diplomirani fizioterapeut iz Banjaluke i predsjednik Upravnog odbora Sindikata.

Fizioterapeuti kažu da poslije svega rečenog nikoga ne treba da čudi kada se svaki dan čuje kako neko od radnika iz ove i sličnih branši odlazi na Zapad.

"Svuda u inostranstvu su priznati naši fakulteti, ti u Njemačkoj automatski počinješ raditi s visokom stručnom spremom i takvu platu i dobijaš.

Predviđanje je ove godine da će samo iz zavoda u Banjaluci otići 40 naših kolega. Svaki dan čujemo kako neko upisuje njemački jezik ili se pozdravlja s kolegama", govori Erceg.

Fizioterapeuta i radnih terapeuta u RS trenutno ima 630 u radnom odnosu.

Do sada su se, kažu, obraćali svim relevantnim institucijama, među kojima i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, ali čak ni odgovor nisu dobili.

"U narednom periodu ćemo zahtijevati sastanak s resornim ministrom. Smjer fizioterapija na fakultetu postoji od 2007. godine, a do danas ništa nije urađeno, i dalje se vodimo kao viša škola", kaže Mikača, koji, kao i Erceg, radi u Zavodu "Dr Miroslav Zotović".

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS u pisanom odgovoru su rekli da realizuju godišnji plan rada, ali da se u okviru njega ne nalazi zakon koji bi zasebno tretirao fizioterapeutsku djelatnost.

"Fizioterapeuti su prepoznati kroz obrazovni sistem u srednjem, višem i visokom nivou obrazovanja, kao i kroz sistematizaciju radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama", kažu u resornom ministarstvu.