Fondu PIO RS najviše duguje javni sektor

BANJALUKA - Fond Penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) RS zaključno sa prošlom godinom potraživao je 452,3 miliona KM i ono što zabrinjava jeste činjenica da su ta potraživanja za 38 miliona KM veća nego godinu prije.

Iz Informacije o stanju u oblasti PIO za 2016. godinu vidljivo je da za doprinose za penzijsko osiguranje najviše duguju javna preduzeća u vlasništvu države, i to ukupno 111,9 miliona KM, što je za 7,2 miliona KM više nego što je bilo u 2015. godini.

Slična situacija je i sa dugovanjima privatnih preduzeća, od kojih je zaključno sa prošlom godinom Fond PIO potraživao 110,2 miliona KM, a godinu dana ranije 98 miliona KM.

Najgora situacija kada je riječ o potraživanjima Fonda PIO je sa zdravstvenim ustanovama, koje zaključno sa 2016. godinom duguju 103,4 miliona KM, dok je taj dug zaključno sa 2015. godinom bio 26,7 miliona KM manji i iznosio je 76,7 miliona KM.

Pored duga od 452,3 miliona KM, Fond PIO od firmi koje se nalaze u stečaju ili likvidaciji potražuju 105,6 miliona KM, što je za 10,4 miliona KM više nego što je bilo u 2015. godini. U ovaj dug ulaze i reprogramirane obaveze od 99,6 miliona KM i gotovo je sigurno da većina ovog duga nikada neće biti naplaćena.

"Teško da će se to naplatiti u tom iznosu. To su firme u stečaju i likvidaciji i mi taj dug moramo voditi jer po zakonu on ne zastarjeva niti se može otpisati", rekao je Tihomir Joksimović, potparol Fonda PIO.

Zaključno sa prošlom godinom, Fond PIO imao je 176,3 miliona KM obaveza, što je za 85 miliona KM manje nego što je bilo godinu ranije, s tim da se tu vodi i dug za penzije od nešto malo preko 80 miliona KM.

U prošloj godini Fond PIO je imao 774.059.528 KM prihoda, što je za 9.012.304 KM više nego godinu dana ranije, a nedostajućih 236,9 miliona KM obezbijeđeno je iz budžeta RS.

Kao i prethodnih godina, u informaciji se navodi da sadašnji sistem penzijsko-invalidskog osiguranja nije dovoljan za buduće generacije, jer da bi on funkcionisao na optimalan način, potrebno je da broj osiguranika bude tri puta veći od broja penzionera. Trenutno taj omjer je 1,13 zaposlenih na jednog penzionera.

Kakve se promjene dešavaju u sistemu penzijsko-invalidskog osiguranja, možda najbolje ilustruje podatak da su 2007. godine u Republici Srpskoj bila 301.584 osiguranika, a 202.564 korisnika, dok je prošla godina završena sa 292.811 osiguranika i 257.319 penzionera.

Rashodi Fonda PIO prošle godine iznosili su milijardu i deset miliona KM, od čega je na penzije 970,3 miliona KM, zdravstveno osiguranje penzionera 9,5 miliona KM, a na distribuciju penzija potrošeno 4,5 miliona KM.

Sektor 31.12.2015. 31.12.2016.

Javna preduzeća čiji je većinski vlasnik država 104.716.440 111.981.019

Privatna preduzeća/DOO 98.077.971 110.234.087

Zdravstvene ustanove 76.779.331 103.434.166

Samostalne djelatnosti 87.883.890 72.407.102

Republičke ustanove i institucije 23.142.957 29.644.415

Kožarsko-tekstilna industrija 13.979.157 13.480.845

Preduzeća čiji je osnivač opština 5.476.341 6.163.229

Lokalne zajednice opštine/gradovi 2.917.915 3.100.185

Sektor banje 1.408.647 1.909.340

U K U P N O 414.382.649 452.354.388