Gase male auto-škole, ispiti poskupljuju?

BANJALUKA, SARAJEVO - Ukoliko bi broj auta i instruktora koje svaka auto-škola mora imati bio povećan sa dva na četiri, skočile bi cijene polaganja vozačkog ispita, kandidati bi čekali po pola godine na ispit, a država bi izgubila znatna sredstva jer bi se oko 200 auto-škola zatvorilo, tvrde sagovornici "Nezavisnih".

"Mi smo čuli da grupa vlasnika onih najvećih auto-škola preko veza koje imaju namjerava da 'progura' izmjenu i dopunu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, koje bi ugasile i do 80 odsto njihove konkurencije u BiH", kazao je Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS.

Prema njegovim tvrdnjama, radi se o vlasnicima velikih auto-škola iz Zenice, Doboja i jednim manjim dijelom iz Banjaluke, koji gledaju svoje interese.

"To ne ide nikome u prilog, ni državi ni građanima. Ovako imamo više privrednih subjekata koji plaćaju porez i doprinose, te republičke i komunalne takse. Naravno, to ne bi bilo dobro ni za buduće kandidate i vozače koji bi bili prinuđeni da idu kod istih ljudi bez obzira na to kako rade i koliko obuka košta. U bivšoj zemlji kada je bilo nekoliko auto-škola kandidati su čekali po pola godine da izađu na polaganje", objašnjava Jaćimović.

Jaćimović je, da pokaže o koliko se apsurdnom pokušaju radi, iznio primjer iz Švajcarske gdje kaže njegov rođak ima auto-školu sa jednim vozilom i njim kao instruktorom.

"Njemu je kanton samo odredio koliki broj kandidata može imati i ništa više. To nigdje u svijetu nema da se određuje broj vozila i instruktora", objašnjava Jaćimović.

Dragan Panić, predsjednik Skupštine auto-škola RS, takođe je protiv toga da prođe pomenuta inicijativa.

"Mi smo stava da je povećanje nepotrebno, da neće ništa dobro donijeti, jer ako vi date nekome monopol, tu se gubi kvalitet i otvara mogućnost za svakakve radnje. Panika je među budućim kandidatima, te među vlasnicima malih auto-škola", kaže Panić.

U RS ima 188 auto-škola

On dodaje da samo u Banjaluci ima oko 30 auto-škola, a u čitavoj RS 188.

Zoran Mihajlović, vlasnik auto-škole "15. januar", iz Banjaluke kaže da se auto-škole vode kao samostalni preduzetnici i ne vidi kako onda da im neko odredi sa kolikim resursima će raditi.

Čitavu priču o povećanju broja automobila i instruktora, između ostalog, pokrenuli su u Asocijaciji auto-škola BiH, iz koje kažu da je tako nešto potrebno.

"Mi smo se obraćali svim relevantnim instituacijama sa ovom inicijativom, u većini odgovor nismo ni dobili. Naš je prijedlog da se norma poveća na tri vozila i tri instruktora, a ne na četiri, kako se spekuliše", kažu u Asocijaciji.

Dodaju da su se na taj korak odlučili jer "u BiH trenutno ima veliki broj auto-škola u kojima se bave nečasnim radnjama".

"Imate slučajeve gdje radi samo jedan čovjek sa jednim automobilom, a ovamo je na firmu naveo auto nekog od porodice, dok je drugi instruktor na papiru često čovjek koji je odavno u penziji. Ne plaćaju doprinose, a rade i zarađuju isto kao i oni koji pošteno rade", kažu iz Asocijacije.

U vezi s ovom tematikom iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH kažu da stupanjem na snagu novog zakona o saobraćaju mnogi pravilnici će biti revidirani i unaprijeđeni.

"Velika većina pravilnika će biti usklađena sa novima zakonom i zbog toga će biti formirane radne grupe, koje će raditi na reviziji pravilnika moguće i toga. Naravno na sve promjene će moći direktno uticati i građani kroz javne konsultacije koje će biti organizovane", kažu u ovom ministarstvu.

CJENOVNIK POLAGANJA ZA B KATEGORIJU

Ljekarsko uvjerenje

40 KM

Teoretska nastava - 35 nastavnih časova

60 KM

Polaganje propisa o sigurnosti saobraćaja

50 KM

Prva pomoć - obuka

82 KM

Prva pomoć - polaganje

15 KM

Obuka vožnje

od 450 do 500

Polaganje vožnje

65 KM

U k u p n o

Oko 800 KM