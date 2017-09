Gimnazijalci okićeni medaljama podijelili svoje utiske s Olimpijade metropola u Moskvi

Olimpijada metropola u Moskvi za banjalučke gimnazijalce bila je predivno iskustvo. Uz učešće na takmičenju i osvojene medalje, obišli su i pojedine znamenitosti, te atraktivna mjesta u gradu, a o svojim utiscima i iskustvima govorili su za "Nezavisne".

Ivana Dević, učenica četvrtog razreda Gimnazije Banjaluka, i bronzana u oblasti fizike na Olimpijadi, kaže da se za fiziku interesuje otkad zna za sebe. Sa takmičenjima je počela u osnovnoj školi, a poslije i u Gimnaziji.

"Olimpijada je za mene bila divno iskustvo, organizacija je bila besprijekorna i veoma sam srećna što smo imali priliku da iskusimo ovako nešto. U Moskvi smo posjetili Kurčatov institut (nuklearni reaktor, sinhroton), kojim sam oduševljena jer nikad prije nisam imala mogućnost da vidim pravi naučnoistraživački centar", rekla nam je Ivana.

Istakla je da će svoje školovanje nastaviti na nekom od fakulteta u Americi, te se nada da će joj ovo takmičenje pomoći i za upis na fakultet. Ona trenutno pohađa "International Baccalaureate Diploma Programme" (IB), kojim učenici stiču međunarodno priznatu i visokocijenjenu diplomu, koja im omogućuje upis na fakultete u cijelom svijetu.

Jovan Stoiljković, učenik trećeg razreda Gimnazije, u Rusiji se okitio bronzanom medaljom u oblasti ITa. On kaže da je ljubav prema IT sektoru počela još u djetinjstvu kada je od oca dobio računar, a programiranje uči od devetog razreda osnovne škole i od tada ide na takmičenja.

"Zadaci na Olimpijadi su mi bili zanimljivi, slični su onima koji inače budu na svjetskim olimpijadama, tako da nisam naišao na nešto nepoznato. Nadam se da će mi ovo iskustvo pomoći u daljem školovanju i budućoj karijeri", rekao je Stoiljković.

Planira da upiše informatički fakultet u inostranstvu i da nastavi da razvija svoje programerske vještine. Krajnji cilj mu je da radi kao programer u nekoj velikoj kompaniji.

Pored takmičenja obišli su Moskvu, kako kaže Jovan, nisu stigli sve, ali jesu neka od najpoznatijih mjesta poput Kremlja i hrama Vasilija Blaženog.

"Najveći utisak na mene je ostavilo 'sedam sestara Moskve'. To je sedam Staljinovih solitera koji su napravljeni četrdesetih i pedesetih godina da bi se pokazala snaga Rusije", ispričao nam je Jovan.

Tijana Babić, učenica četvrtog razreda i srebrna iz Moskve u oblasti matematike, kaže da joj se svidjela i organizacija i zadaci, a ponajviše Moskva. Oduševljena je arhitekturom i to je jedan od najljepših gradova u kojima je ikad bila.

"Još odmalena sam se sa sestrom igrala rješavanja zadataka ili smo vježbale šah, pa mi takmičenje samo predstavlja nastavak toga. Privlači me tu samo rješavanje problema i to da smo u stanju da riješimo teške probleme, ako pogledamo to sve iz drugog ugla", kaže Tijana.

Ona se još razmišlja šta će upisati dalje matematiku ili informatiku, ali ono u šta je sigurna jeste da svoje školovanje neće nastaviti u Banjaluci.

Aleksa Račić, učenik trećeg razreda, koji je okićen bronzanom medaljom u oblasti matematike, kaže da svoje utiske teško može opisati riječima.

"Očaran sam ne samo veličinom i bogatstvom Moskve, nego i njihovom svjesnošću da se napredak ostvaruje povezivanjem nacija i znanja. Drago mi je što smo pozvani kako bismo pokazali da je naš region i te kako kompetentan da se nosi s tim talasom razvoja", kaže Račić.

Matematikom se počeo baviti sasvim neočekivano, kada je na opštinskom takmičenju osvojio prvo mjesto i od tada je sve krenulo.

"Vršnjacima poručujem da prije svega budu dobri ljudi, da budu otvoreni prema novim idejama i da rade ono što vole", poručio je Aleksa.

Zahvalan je gradonačelniku Moskve i Gradskoj upravi Banjaluka što su se potrudili da im putovanje ostane urezano u sjećanju jer su bile organizovane i brojne ekskurzije, obilasci muzeja i krstarenja rijekom Moskva.

"Moskva je na mene ostavila jak utisak jer sada znam da ako se nastavim baviti naukom uvijek ću naći podršku u budućnosti", zaključuje Račić.

Na Olimpijadi u Moskvi je, pored ovih četvoro nagrađenih učenika, učestvovalo još četvoro učenika banjalučke Gimnazije, a to su Vanja Obradović i Filip Beštić koji su se takmičili u hemiji, Dragan Rašeta u informatici i Andrej Pavlica u fizici.