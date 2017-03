Gladovaće dok ne dobiju zarađeni novac

BANJALUKA - Štrajkovaćemo glađu do kraja, nećemo odustati, pa šta god da bude, rekla su u petak uglas desetorica radnika "Željeznica Republike Srpske" koji svoja prava traže na taj način.

Smješteni u maloj prostoriji na banjalučkoj željezničkoj stanici, gdje provode dane i noći, kažu, sačekaće pravdu, a oni, kao i njihove nezadovoljne kolege sa protesta, traže redovne isplate punih plata sa svim zakonski pripadajućim dodacima, isplatu svih dugova, zaustavljanje restrukturisanja preduzeća i stop otkazima.

"Otkad smo objavili štrajk glađu, u četvrtak poslije protesta, niko nam se nije obratio, ma ni prošao kraj nas i pogledao. A pisali smo Vladi RS i Upravi ŽRS, odgovora nije bilo", kaže Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti ŽRS i jedan od štrajkača glađu.

Porodice ovih radnika su u strahu da se oni ne razbole i da im ne pozli.

"S obzirom na to da nam je ovo početak, i dalje smo u dobrom stanju, ali imamo problema sa Čedom Kneževićem s obzirom na to da on nije jeo ništa već sedam dana, on se baš loše osjeća. Dokle će izdržati, vidjećemo", kaže Marin.

Ovi radnici kažu da su razočarani odnosom Vlade RS prema njima, dok za rukovodstvo ŽRS nisu birali riječi.

"Direktor može da napravi milionske gubitke i ništa, a radnik, kada upiše pogrešno slovo, dobije manje 20 odsto od plate", kaže Marin.

Dragan Savanović, direktor "Željeznica RS", kazao je u petak da se sa štrajkovima glađu ne može mnogo toga postići, osim što radnici time sebi narušavaju zdravlje.

"Razumijem da je situacija teška, ali ni ja nisam u mogućnosti da nađem sredstva kojih nema. Radimo na tome da se obezbijedi novac iz kredita uz pomoć Svjetske banke i Vlade, ali to ne ide tako brzo, u najboljem slučaju će biti pred kraj godine", istakao je Savanović.

On tvrdi da će svi dugovi radnicima biti isplaćeni, da je sve uknjiženo - ali treba vremena.

Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, izjavila je da radnici ŽRS imaju pravo da protestuju, ali da Vladi treba njihova pomoć i podrška u procesu restrukturisanja preduzeća. Podsjećamo, u četvrtak je održan protest oko 1.000 radnika u Banjaluci.

"Situacija u 'Željeznicama' je veoma komplikovana i upravo iz toga razloga smo ušli u aranžman sa Svjetskom bankom da bismo restrukturisali preduzeće i obezbijedili njegovu održivost", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da nikada nije bilo riječi o masovnom otpuštanju radnika, niti o tome da se stvari preko noći promijene.

"Neki koraci predviđeni su za nekoliko godina unaprijed da bi preduzeće postalo održivo", dodala je Cvijanovićeva.

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je u petak da na rješavanju problema "Željeznica Republike Srpske" zajednički treba da rade Vlada, zaposleni i sindikati u toj firmi.

Kasipović je novinarima u Banjaluci rekao da je pravo na štrajk legitimno i da se to odnosi i na zaposlene u "Željeznicama Republike Srpske", koji su stupanjem u štrajk glađu počeli da se bore za svoja prava.

"Ne mislim da je dobro da bilo ko ugrožava zdravlje štrajkom glađu i smatram da treba da razgovaramo i tražimo rješenje. Ne osporavamo nikom to pravo, ali to moramo da zadržimo u humanim okvirima i da nastojimo da izmirimo sve obaveze prema radnicima. Ali treba da razumijemo i da su nam strukturalne promjene neophodne, ne samo u 'Željeznicama Republike Srpske', već i u nizu drugih kolektiva", poručio je Kasipović.