Godišnjica tragedije koja je potresla BiH: Selma i Edita stradale na pješačkom prelazu

SARAJEVO – Oko 50-tak studenata i građana Sarajeva, ali i pojedinaca iz drugih gradova danas su se okupili kako bi obilježili godišnjicu od smrti studentica Selme Agić i Edite Malkoč.

Građani su se okupili ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu kako bi polaganjem cvijeća odali počast tragično nastradalim djevojaka čija smrt je potresla cijelu BiH.

Okupljanje su organizovali porodice nastradih, dekanat Filozofskog fakulteta u Sarajevu i neformalna grupa studenata psihologije.

Dvadesetogodišnja Edita i dvadesetjednogodišnja Selma poginule su 10. oktobra 2016. godine nakon što ih je na pješačkom prijelazu pri velikoj brzini udario automobil kojeg je vozio Sanjin Sefić.

Sefiću se trenutno sudi za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći. Selma, koja je bila iz Bugojna, i Edita iz Bosanske Krupe bile su najbolje prijateljice i studentice psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Lamija Spahić, predstavnica studenata koji su organizirali proteste prošle godine kazala je da s današnje pozicije može reći da se ništan ije promijenilo u kontekstu bezbjendosne situacije u Sarajevu.

"Danas ne vidimo obećane kamere i redare, sud i advokati ne izvršavaju pravne obaveze, a odgađanje i ponavljanje sudjenja siguran je znak nepostovanja porodica stradale Selme i Edite", kazala je Lamija Spahić.

Amir Agić, otac Selme isitče da su današnje okupljanje porodice organizovale kako bi ukazale na ponašanje vozača i divljanje po ulicama.

"Želimo da podsjetimo na dešavanja od prošle godine, kako se to ne bi ponovilo. A mi kao porodice šta prolazimo tokom suđenja to je za svaku osudu. Teže nam je sada nego onda kada se to desilo", konstatovao je Selmin otac.

Zahvalio se svima koji ih podržavaju, jer bez njih, kako je rekao, niko se ne bi ni sjećao.

"Nadam se da ćemo istrajati i ispuniti svoju misiju da se izborimo. Za mene nema zadovoljavajuće kazne, jer to naše djevojke ne može vratiti, a naš zakon kaže da Sefić može dobiti 15 godina zbog nesreće i još pet zbog bijega, ali to nikada ne može nadoknaditi živote naše djece", kaže Amir Agić, Selmin otac.