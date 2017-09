Građanima uskraćeno ljudsko pravo

Udruženje kablovskih operatera BiH (AKOP) upozorava javnost i institucije BiH na zloupotrebu TV prava na prenose sportskih događaja. Ističu da je BiH jedina zemlja u kojoj su građani gledali crne ekrane umjesto utakmica Evropskog prvenstva u košarci.

AKOP se oglasio saopštenjem u kojem ističe da su u državama iz okruženja (Srbija, Crna Gora i Hrvatska) utakmice EP-a uživo prenosile domaći TV kanali.

"U BiH je to pravo domaćim TV kućama bilo uskraćeno, pa su građani bili onemogućeni da prate Evrobasket. Tačnije, od 1.200.000 domaćinstava u BiH, samo 370.000 imalo je mogućnost praćenja utakmica", stoji u saopštenju gdje se navodi da su ostala domaćinstva bila u mraku.

Ističu da je do toga došlo zbog zloupotrebe TV prava jer je ekskluzivno pravo emitovanja putem zemaljskih predajnika u BiH kupila luksemburška kompanija "United media" iako nema nijednog zemaljskog predajnika u BiH. Dalje se navodi da iz "United medije" nisu htjeli prodati TV prava nijednoj domaćoj TV stanici koja program emituje zemaljskim putem.

"Pravo na praćenje prenosa uživo važnih događaja od interesa za javnost osnovno je ljudsko pravo i zagarantovano je 10. članom Evropske konvencije o ljudskim pravima, a ono je građanima BiH evidentno uskraćeno", kažu iz AKOP-a, gdje ističu da su u ime kablovskih operatera BiH učinili sve da do crnih ekrana ne dođe i pozivaju na odgovornost one koji nisu spriječili da do ovoga dođe.