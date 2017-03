Hani hitno potrebna pomoć

ZENICA - Od rođenja Hana Pašanbegović ima zdravstvenih problema, jer je rođena bez jednog bubrega, a drugi radi samo 20%. Međutim, njeno stanje se pogoršalo.

Pri posjeti doktorima Hani je dijagnostifikovan zloćudni tumor između bešike i materice (alveolarni rabdomiosarkom).

Hana je sa svojim roditeljima već otputovala na liječenje u Tursku, a pomoć im je i dalje potrebna.

Mame grada Zenice su se i ovaj put organizirale i ujedinile u prikupljanju novčanih sredstava za liječenje male Hane.

"Akcija će se održati 15. aprila ispred RK Bosna od 11 do 18 sati. U ponudi kao i do sada će biti naši ukusni kolači, rukotvorine (dekupaž i nakit) ali ovaj put smo uvrstile i farbana Uskrsna jaja s obzirom da se akcija održava neposredno pred praznik. Stoga vas molimo da nas i ovaj put podržite i budete uz nas kao i do sada", navele su mame.