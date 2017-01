Hladno sa povremenim snijegom

Danas se u sjevernim krajevima Bosne i Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme, a na jugu umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U centralnim, zapadnim i istočnim područjima povremeno sa slabim snijegom. Vjetar u Hercegovini i na zapadu, umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje, slab do umjeren, sjeverni.

Najviša dnevna temperatura od -12 do -6, na jugu od 1 do 5 stepeni.

U subotu se očekuje pretežno vedro u Hercegovini, Posavini i na jugozapadu a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -18 do -11, na jugu od -5 do 0, na planinama i visoravnima do -23, a najviša dnevna od -14 do -7, na jugu od -3 do 2 stepena.

Za nedjelju se predviđa pretežno sunčano, hladno sa mrazom. U večernim satima porast naoblake na sjeveru može usloviti slab snijeg. Jutarnja temperatura od -20 do -13, na jugu od -8 do -2, na planinama i visoravnima do -25, a najviša dnevna od -12 do -6, na jugu od -2 do 3 stepena.