BANJALUKA - Danas u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana, mjestimično i sa slabim snijegom ponegdje u sjevernim, sjeveroistočnim i planinskim područjima. Krajem dana, postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar u Bosni slab zapadnog smjera, a u Hercegovini slaba bura.

Jutarnja temperatura od -17 do -12, na jugu od -7 do -1, na planinama do -21, a najviša dnevna od -8 do -2, na jugu od -1 do 4 stupnja.