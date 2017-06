I danas sunčano, u noći na subotu moguća kiša

SARAJEVO - Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će u noći na subotu uslovljavati kišu i pljuskove. Više padavina u Krajini i sjevernim područjima.

Vjetar ujutro slab južnog i jugozapadnog smjera. Sredinom dana vjetar umjerene jačine, a poslije podne ponovo slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom između 14 i 18, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 35 stepena.

U subotu u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Tokom dana umjerena oblačnost. Lokalno slabiji pljuskovi se očekuju u centralnim i sjevernim područjima.

Vjetar slab, u Bosni sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu i jugoistoku do 33 stepena.

U nedjelju se očekuje umjereno oblačno vrijeme sa pljuskovima. Više padavina u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26, na jugu od zemlje od 28 do 32

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, uz nešto više oblaka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 9 i 15, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 26, na jugu od zemlje od 28 do 32 stepena.