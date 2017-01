I sutra do minus 25

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti veoma hladno, sa jakim mrazom ujutru, a popodne na sjeveru i zapadu sa slabim snijegom.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus 21 do minus 15 stepeni Celzijusovih, na planinama i do minus 25 stepeni.



Najviša dnevna temperatura biće od minus 12 do minus pet stepeni Celzijusovih, na jugu do minus dva stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



U Hercegovini i na planinama i dalje će duvati jaka bura, a u ostalim predjelima vjetar će slabiti i duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.



Na istoku je danas preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabim snijegom. U ostalim krajevima bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.