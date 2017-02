I zvanično – od 21. marta nema pasoša

SARAJEVO - BiH ostaje bez pasoških knjižica od 21. marta! Do tada važi sporazum sa trenutnim dobavljačem, ali planirana nabavka pasoških knjižica neće biti završena, saopšteno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta BiH.

Rješenje su zatražili od Savjeta ministara BiH, ali još nema odgovora kada i kakvo će ono biti.

Ispred šaltera za izdavanje putnih isprava u CЈB Banjaluka, danas bez gužve. Vijest o nemogućnosti izdavanja pasoša poslije 21.marta, građani još ne shvataju ozbiljno.

"Da to dođe u pitanje i da se na taj način uđe u neke nedoumice, to je zaista neshvatljivo, nemoguće! Јa ne verujem da će se to desiti, da će u 21.veku onemogućiti nekome da putuje. Mislim da će već naći neko rješenje u zadnjem trenutku, kao i uvijek što se ovdje dešava na našim prostorima, ali sama situacija je onako – fantastična", govore građani.

Agencija za identifikaciona dokumenta (IDDEE-a) je zvanično priznala javnosti – izdavanje pasoša nakon 21.marta dovedeno je u pitanje.

Ovaj problem bio je tema sjednice Savjeta ministara BiH 18.januara, kada je donesen zaključak da menadžment Agencije obnovi proceduru raspisivanja tendera, u skladu sa preporukama Kancelarije za razmatranje žalbi, koja je oborila prethodna dva tendera.

"Menadžment IDDEE-e je, postupajući po zaključku Savjeta ministara BiH, u proteklom periodu razmotrio sve mogućnosti te je zaključeno da ne postoji rješenje koje bi bilo u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, jer trenutno važeći okvirni sporazum, koji je zaključen 2014. godine, ne ostavlja mogućnost za produženje ugovora čime su institucije BiH stavljene u položaj zavisan o sadašnjem dobavljaču", saopšteno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta.

Već sada je izvjesno da se nabavka ne može okončati do 21.marta ove godine, pa je hitno potrebno pronaći rješenje kako građanima, nakon ovog datuma, ne bi bilo uskraćeno pravo na pasoš.

Mjesecima je trajala prepiska IDDEE-e i Savjeta ministara, ali i uvjeravanje javnosti da do ovoga neće doći.

Iz Agencije danas bez zvaničnih informacija. Čekaju Savjet ministara, od koga su tražili da Predstavničkom domu BiH uputi izmjene zakona o javnim nabavkama.

I ministar civilnih poslova uvjeravao je ranije da će se naći rješenje. Na pozive se danas nije javljao.

Šta će biti sa pasošima, i u banjalučkom Centru javne bezbjednosti bez zvaničnih informacija.

"Sve ostalo, s obzirom da MUP, ni CЈB nema nikakvu zvaničnu informaciju od IDDEE-e, da li će biti pasoških knjižica, svi redovni poslovi se obavljaju u skladu sa zakonskim okvirima", napominje Zorana Grahovac, rukovodilac Odsjeka za izdavanje ličnih dokumenata CЈB Banjaluka.

Prema pisanju medija, čak i kad bi danas bio raspisan novi tender, pasoša ne bi bilo do jeseni.

(rtrs)