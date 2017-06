IT kadar sve traženiji i plaćeniji

BANJALUKA, SARAJEVO - Zanimanja u okviru IT (informatička tehnologija) sektora spadaju među pet deficitarnih profesija u BiH, a trend potražnje za ovim kadrovima kontinuirano raste od 2010. godine, potvrdila su istraživanja.

Trend potražnje za IT kadrovima i manjak radne snage nije specifičan samo za BiH, nego predstavlja globalni problem, zbog čega se sve više mladih odlučuje upravo za ova zanimanja, ali i zaposlenje za ino-poslodavce.

Prema studijama o IT sektoru koje su rađene kroz projekat "Market Makers" u Kantonu Sarajevo (KS) u posljednje četiri godine razvoj IT sektora je intenziviran u kontekstu konstantnog rasta broja zaposlenih i prihoda IT kompanija.

Po broju zaposlenih i obimu poslovanja, prema ovim istraživanjima, dominiraju usluge programiranja za inostrane kompanije (outsourcing), dok manji broj kompanija radi na razvoju vlastitih softverskih proizvoda koje plasira na domaće i inostrano tržište, često uz izvanredne uspjehe.

"Na kraju 2015. godine u 248 IT kompanija bila su zaposlena ukupno 2.204 radnika. Odnos broja kompanija i zaposlenih ilustruje činjenica da se uglavnom, osim desetak najvećih, radi o mikrokompanijama s manje od pet zaposlenih, čiji je broj porastao za 15 u odnosu na prethodnu godinu", kazala je Semina Husomanović, projekt koordinator za Posao.ba.

Prema njenim riječima, shodno trendu rasta broja kompanija raste i broj zaposlenih na području Federacije BiH, gdje je u julu prošle godine u istim djelatnostima bilo ukupno zaposleno 3.469 osoba, što predstavlja povećanje od 13 odsto u odnosu na januar 2015. godine.

"Kanton Sarajevo, u kojem radi više od 57 odsto broja zaposlenih u IT sektoru FBiH, predstavlja ključni generator razvoja IT-a u FBiH i BiH, a i same plate su u IT sektoru znatno, skoro duplo veće od prosjeka u FBiH", rekla je Husomanovićeva.

Oglasi za zapošljavanje prepuni su ponuda za programere, a s tim u vezi raste i interes za informatičke kurseve, ali i Elektrotehnički fakultet.

Prema riječima Ranka Božičkovića, prorektora za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prilikom upisa na fakultet i ove godine, kao i prethodnih veliki interes je vladao upravo za Elektrotehnički fakultet.

Boško Vasković, student treće godine ETF-a, kaže da sve više firmi nudi radne pozicije u sektoru programiranja, a one uglavnom rade za ino-tržište.

"SAD i zapadne zemlje u nama vide pogodno tlo kao radnu snagu koju bi slabije plaćali u odnosu na svoje programere. Kao nova Indija smo, razlika je što mi dosta bolje znamo engleski u odnosu na njih, a i kvalitetniji smo kadar. Ja povremeno radim kao freelancer i ne ostvarujem puno radno vreme zbog obaveza na fakultetu, ali može dobro da se zaradi, ovisno koliko znate, koliko ste iskusni i koliko imate projekata iza sebe", rekao je Vasković.

On je naveo da je radio za jednu kanadsku kompaniju gdje su mu čak ponudili sponzorsku stipendiju u Alberti kako bi radio za njih poslije studija.

"Što se tiče našeg tržišta, generalno je slaba informatizacija sistema zbog toga što se ne otvaraju vrata nauci. Na primer, da biste pravili android aplikaciju u BiH, možete je samo praviti kao besplatnu sa reklamama jer nema ugovora sa kompanijom 'Google'", kazao je on.

Istraživanje "Market Makers"

35 godina ima 60-70 odsto radne populacije u IT sektoru

832 KM prosječna plata u FBiH

1.252 KM prosječna plata - računarsko programiranje i savjetovanje