Iako su stručni kadar koji im je potreban, otkazi za radnike na određeno

DOBOJ - Većina radnika koji su tokom prošle godine zaposleni na određeno vrijeme u nekom od 14 preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Doboj ostala je bez posla, iako su stručni kadar koji im je potreban.

U ovdašnjem Centru za kulturu i obrazovanje ugovori o radu nisu produženi za pet radnika, mahom mlađe životne dobi, koji su im, kažu u ovoj ustanovi, potrebni za obavljanje specifičnih poslova.

"To su uglavnom fakultetski obrazovani, govore strane jezike, informatički su pismeni. Mislim da će u perspektivi Centru biti neophodno angažovanje takvih radnika, pogotovo za neke specifične poslove kao što je galerijska djelatnost. Mi već godinama koristimo usluge našeg poznatog vajara Drage Handanovića, ali i on je u godinama, te još nekoliko ključnih mjesta koja nam trebaju", kaže Novak Radojčić, direktor Centra za kulturu i obrazovanje, koji se požalio da nemaju ni šefa računovodstva.

Turistička organizacija ostala je bez jednog radnika, koji je dao otkaz. U javnosti se spekuliše da će zbog troškova uklanjanja objekata na tvrđavi Gradina, koji su narušili njen izgled, ova ustanova ostati bez svih radnika, pa bi se navodno od februara turizmom mogli baviti samo direktor i njegova sekretarica.

"Mi trenutno brojimo četiri zaposlena plus vršilac dužnosti direktora. Spekulacije postoje, ali ja vam ništa ne mogu reći dok mi ne dobijemo saglasnost od gradonačelnika, odnosno Skupštine grada ukoliko to bude u toku godine. Tek tada ćemo moći imati informacije, mi možemo da spekulišemo o tome, da pričamo šta će biti, ali kada nam on da saglasnost i kada dobijemo saglasnost Skupštine, onda ćemo moći da kažemo kakva je tačno situacija", navodi Vladimir Marković, v.d. direktora Turističke organizacije. Logopedi, fizioterapeuti i psiholozi, koji su do 31. oktobra prošle godine bili zaposleni u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, prvi su poslati kući, a njihovi ugovori o radu na određeno nisu produženi, što je izazvalo bijes roditelja koji su svojevremeno organizovali proteste i poručili da ne žele pripravnike.

Ista sudbina je zadesila i radnike u Javnoj ustanovi Dom za stara lica, te Direkcije za izgradnju i razvoj grada.

"Mi smo javna ustanova i politiku vodi gradska administracija, i grad, mi smo praktično tu samo izvršioci posla", poručuje Novak Radojčić, direktor Centra za kulturu i obrazovanje.

Tihomir Gligorić, v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, ističe da radnici koji su zaposleni na neodređeno ne moraju da strahuju za svoja radna mjesta, te najavljuje usklađivanje broja radnika.

"Ja mislim da će se svakako vršiti to usklađivanje, ali u ovom trenutku nemam te informacije, imaju i kolege iz drugih odjeljenja, pa ćemo vidjeti, održaćemo jednu sjednicu vezano za to pitanje", kazao je Gligorić.