Izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače da zbog najavljene visoke dnevne temperature izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko putuju da prave češće pauze i voze oprezno.

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, a režim saobraćaja izmijenjen je na putevima na kojima se izvodi radovi.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

Zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici u Milićima.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnom putnom pravcu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na području Federacije BiH radovi su aktuelni na putnim pravcima Donji Vakuf-Travnik, Vrapčići-Mostar, Tuzla-Kalesija i Bugojno-Kupres.