Jutro hladno i tmurno, poslijepodne razvedravanje

SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u jutarnjim satima u centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz slabu kišu.

U ostatku dana razvedravanje. U ostalim područjima naše zemlje sunčano.

Poslije podne na istoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi.

Vjetar, uglavnom, slab jugozapadni, a na sjeveru Bosne istočni. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 15 do 20, na jugu od 18 do 23 °C.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno. U ostaku dana razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 16 °C.

U Banjaluci jutro oblačno uz postepeno razvedravanje pa će od sredine dana biti pretežno sunčano i postepeno toplije vrijeme. Vjetar slab sjeverozapadni, popodne jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 18°C.