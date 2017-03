Jutros redovan saobraćaj na većini puteva

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, po suvim kolovozima, a u usjecima i pored kamenih kosina neophodan je oprez zbog mogućih odrona zemlje i kamenja na kolovoz, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na dionici Gradiška-Čatrnja, od 7.00 do 17.00 časova saobraća se jednom trakom zbog sanacije kolovoza.

Od 7.00 do 17.00 časova na magistralnom putu Bijeljina-Ugljevička Obrijež saobraća se naizmjenično, zbog radova.

Na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina biće izvođeni radovi na uređenju bankina.

Zbog deminerskih radova, saobraćaj se privremeno obustavlja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, gdje se od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj odvija u režimu 30 minuta obustave, a 10 minuta propuštaju vozila.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja do 15 minuta, i to od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova povremeno će biti obustavljan saobraćaj u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Od 7.00 do 19.00 časova izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor u mjestu Naseobina Lišnja i Puraći, te lokalitetu Đokin potok.

Zbog izlaska na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, na području Prnjavorske petlje.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Od 8.00 do 17.00 časova saobraćaj se zbog radova odvija usporeno u tunelu "Karaula" na dionici magistralnog puta Olovo-Kladanj, te na dionici magistralnog puta u Donjoj Jablanici.

Još traju radovi na području Hrvatske na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega je na ovim prelazima saobraćaj povremeno usporen.

Na ostalim graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.