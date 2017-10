Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca?

Duži period stabilnih vremenskih prilika prognozira se od 09. do 20. oktobra, a od 21. do kraja prognoznog perioda 24. uslijediće nestabilnije vrijeme praćeno padavinama, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnje temperature od 09. do 14. oktobra u Bosni se prognoziraju od 2 do 7, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni, dok se dnevne u Bosni očekuju od 14 do 19, a na jugu od 17 do 22 °C.

Blagi porast temperatura očekuje se od 15. do 24. ovog mjeseca.

Najniže temperature u Bosni se prognoziraju od 7 do 12, a u Hercegovini 9 do 14, dok se dnevne u Bosni očekuju do 22, a na jugu do 24 °C, saopšteno je, prenosi "N1".