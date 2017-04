Kakvo vrijeme nas očekuje u aprilu?

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda izradili su dugoročnu vremensku prognozu prema kojoj će u aprilu biti izuzetno promjenjivo i nestabilno vrijeme.

Kako se u ovoj prognozi navodi, u periodu od 4. do 7. aprila na prostoru Bosne i Hercegovine preovladavaće oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u srijedu 5. aprila.

Jutarnje temperature kretaće se od 2 do 11 stepeni Celzijusa.

Prema sinoptičkim kartama, do stabilizacije vremena doći će od 8. do 13. aprila. Stabilno vrijeme usloviće i porast dnevne temperature vazduha. Maksimalne temperature kretaće se do 22, a u Hercegovini do 24 stepeni Celzijusa.

Novno pogoršanje vremena uzrokovano frontalnim poremećajem, u periodu od 14. aprila. pa do 17. aprila donijeće blagi pad temperature vazduha i padavine. Minimalne jutarnje temperature spuštaće se i do 3 stepena Celzijusa, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozama Accuweathera, i posljednje dane aprila obilježiće promjenjivo vrijeme sa čestim padavinama.