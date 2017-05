Kamerama love šumokradice

BANJALUKA - Sve veći broj šumskih gazdinstava u RS postavlja videonadzor na mjestima gdje se najviše krade šuma, potvrdili su "Nezavisnim" u "Šumama RS".

Kako su nam rekli u ovom preduzeću, na ovaj potez su se odlučili kako bi lakše hvatali kradljivce i smanjili broj krađa. Osim ovog, "Šume RS", kako bi stale ukraj kradljivcima, postavljaju i rampe na šumskim kamionskim putevima.

Nemanja Milinković, tehnički direktor u Šumskom gazdinstvu (ŠG) "Jahorina", kazao je da imaju nekoliko kamera postavljenih na najkritičnijim mjestima i da su na taj način uspjeli uhvatiti nekoliko kradljivaca.

"To jeste dobra ideja. Trebalo bi puno više kamera postaviti i taj sistem centralizovati. To bi već bilo nešto. Krađe na našem području predstavljaju puno veće probleme, jer skoro smo imali fizički napad na šumara, a prije dvije godine bačene su dvije bombe na kuću od šumara. Zamislite koliko je to uzelo maha", kaže Milinković.

Sa druge strane, Dragan Vidojević, tehnički direktor ŠG "Romanija", kaže da oni nemaju kamere, ali se nada da će ih uskoro dobiti, jer je to pozitivan način da se smanji broj krađa.

"Mi imamo veliki problem sa krađama šume, potrebna nam je pomoć, jer ne mogu šumari biti nonstop na terenu i čuvati šumu. To je nemoguće", naglasio je Vidojević.

Vlado Pavlović, predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, kazao je da je postavljanje kamera dobar, ali nedovoljan način da se stane ukraj krađi.

"Postoje jasni tragovi koji pokazuju ko krade šumu, gdje krade i na koji način, ali rukovodstva šumskih gazdinstava neće da se posvete tome, odnosno prave se da to ne znaju. To je osnovni problem koji sprečava otkrivanje kradljivaca šume", naglasio je Pavlović.

Problemi koje imaju u vezi s bespravnom sječom šume, kažu u ovom preduzeću, zahtijevali bi pojačanje čuvarske službe i internih kontrola.

Inače, šteta koju su šumokradice napravile u toku prošle i ove godine, kako su nam rekli u "Šumama RS", iznosi blizu tri miliona maraka. Prošle godine šteta je iznosila 2,3 miliona KM, a ove godine 431.600 KM. Zbog bespravne sječe šume prošle godine podneseno je 2.014 prijava, od toga 742 krivične i 1.272 prekršajne prijave.

"Međutim i dalje najveći problem predstavlja mali procenat riješenih prijava, tako da procenat naplaćene štete iznosi tek 4,1 odsto", istakli su u "Šumama RS".

Najveća šteta, kada su u pitanju krađe, evidentirana je u na području ŠG "Banjaluka", ŠG "Romanija", ŠG "Prijedor" i ŠG "Borja".

"Najviše bespravne sječe u posljednjih 10 godina zabilježeno je na područjima kojima upravljaju šumska gazdinstva 'Jahorina' i 'Romanija'", naglasili su u "Šumama RS".

