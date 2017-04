Klizav kolovoz na području Prijedora, Kneževa i Foče

BANJALUKA - Na području Prijedora, Kneževa, Foče i Istočnog Sarajeva vozi se po klizavim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja i na moguće odrone na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na putevima na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim vožnje i obavezno je poštivanje privremene signalizacije.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po pretežno suvim kolovozima.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor , te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

U Ljeljenči na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom. Režim saobraćaja zbog radova je izmijenjen i na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova. Zbog deminerskih radova dolazi do privremene obustave saobraćaja i na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja.

Na području Federacije BiH povremene obustave saobraćaja zbog deminiranja terena mogu se očekivati na magistralnom putu Ripač-Vrtoče.

Zbog radova sporije se saobraća na dionicama auto-puteva Sarajevo zapad-Lepenica, u blizini tunela Igman, te Zenica Jug-Kakanj, u mjestu Donji Tičići, te na magistralnim putnim pravcima Žepče-Maglaj, Kolo-Posušje, Simin Han-Priboj i Jablanica-Mostar.