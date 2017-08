Kolovozi mokri, magla na planinskim prevojima

BANJALUKA - Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, magla smanjuje vidljivost na planinaskim prevojima, a na graničnom prelazu Doljanu pojačana je frekvencija vozila na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se prema lokalnim izletištima i na graničnim prelazim, te se vozače savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i da izbjegavaju rizična preticanja.

Sporije odvijanje saobraćaja može se očekivati na dionicama na kojima je zbog radova izmijenjen režim vožnje, te je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Obustavljen je saobraćaj na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik koji prolazi kroz bijeljinske ulice 27. marta i Srpske vojske zbog izgradnje kanalizacione mreže.

Saobraćaj teretnih vozila odvija se obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Zbog sanacije kolovoza na dijelu magistralnog puta koji prolazi kroz Derventu saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor u toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" zbog čega je zatvorena za sav saobraćaj, pa vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja led markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor zbog radova na izgradnji auto-puta Banja Luka-Prnjavor. Na ovoj dionici saobraćaj će se do 31. avgusta odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas, a moguće su i povremene obustave saobraćaja zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje zbog izgradnje vijadukta dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 23.00 do 5.00 časova u maksimalnom trajanju do 30 minuta.

U mjestu Dragalovci na regionalnom putu Dragalovci-Gornja Vijaka počela je izgradnja pješačke staze zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na području opštine Srebrenica zbog rekonstrukcije kolovoza izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Bratunac-Zeleni Jadar.

Na regionalnom putnom pravcu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka zbog klizišta vozila saobraćaju jednom trakom.

U Federaciji BiH radovi se izvode na magistralnim putnim pravcima Donji Vakuf-Travnik, Tuzla-Kalesija, Bugojno-Kupres, Maglaj-Žepče i Buna-Stolac.

Na magistralnom putu Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje zbog radova na deminiranju terena u mjestu Osojnica, od 8.00 do 16.00 časova mogu se očekivati povremene kraće obustave saobraćaja.