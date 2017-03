Kolovozi suvi, vidljivost dobra

BANJALUKA - Saobraćaj se ovog jutra u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, uz dobru vidljivost na putevima.

U Banjaluci će zbog održavanja mirnog protesta u organizaciji sindikata "Željeznica Republike Srpske" u vremenu od 10.30 do 15.00 časova, odnosno dok za to postoje razlozi biti zabranjen saobraćaj za motorna vozila u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Bulevar cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save.

Saobraćaj će biti zabranjen i u Ulici doktora Mladena Stojanovića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Za vrijeme trajanja zabrane, saobraćaj će biti preusmjeren ulicama Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra Drugog Karađorđevića i Trive Amelice.

Na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina biće izvođeni radovi na uređenju bankina.

Zbog radova na magistralnom putu Bijeljina-Ugljevička Obrijež saobraćaj se na mjestu izvođenja radova odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na dionici Gradiška-Čatrnja, zbog radova na sanaciji kolovoza, saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija jednom trakom.

Zbog deminerskih radova, saobraćaj se privremeno obustavlja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj, u blizini naselja Rječica Donja, svakim danom u vremenu od 7.00 do 16.00 časova, u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. U vremenu od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Radovi su u toku na dionici magistralnog puta Prijedor-Šargovac, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova povremeno će biti obustavljan saobraćaj u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor u mjestu Naseobina Lišnja i Puraći, te lokalitetu Đokin potok.

Izmjene u odvijanju saobraćaja najavljene su u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, na području Prnjavorske petlje.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja.

Zbog završnih radova na mostu preko rijeke Ukrine u Dragalovcima, na regionalnom putu Gornja Vijaka dva-Razboj, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom i regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore (Šćepan Polje) zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U toku je republička kampanja "Osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom", koja će trajati do 10. aprila.

Kampanjom se želi uticati na promjenu stavova kod vozača traktora kako bi na javnom putu učestvovali sa tehnički ispravnim traktorom, čistim i ispravnim svjetlosnosignalnim uređajima, koristili žuto rotaciono svjetlo, bezbjedno prevozili lica i teret na traktorskoj prilkolici, te poštovali saobraćajna pravila, napominju iz AMS Republike Srpske.

Na području Federacije BiH zbog radova na sanaciji klizišta jednom trakom saobraća se na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica kod tunela Igman i Kakanj - Zenica jug u mjestu Donji Tičići, kao i na magistralnom putu Simin Han-Priboj na lokalitetu Banj Brdo.

Na brojnim dionicama izvode se radovi na redovnom održavanju, kao i sanacioni radovi, a učestali su i sitniji odroni.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Još traju radovi na području Hrvatske na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega se tokom dana na ovim graničnim prelazima povremeno saobraća usporeno.