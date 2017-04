Komisije za sukob interesa ni na vidiku

SARAJEVO - Formiranje komisije za utvrđivanje sukoba interesa na nivou FBiH daleko je od realizacije, mada takva komisija ima na nivou BiH i u RS.

Politički analitičari napominju da takva komisija mora da postoji jer postoji federalni Zakon o sukobu interesa u organima vlasti, kojeg neko mora i da provodi.

U Parlamentu FBiH kazali su da su opredijeljeni da pitanje utvrđivanja sukoba interesa u FBiH ostane u nadležnosti državne komisije koja izmjenama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH odlučuje o sukobu interesa umjesto Centralne izborne komisije BiH.

"Međutim, nije do kraja izdefinisano pitanje šta to znači u sistemu funkcionisanja. Mi smo bili primorani izmijeniti federalni zakon kada su prestale ingerencije CIK-a izmjenom državnog zakona", kazao je Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ipak, dodao je da cijela stvar u vezi s utvrđivanjem sukoba interesa u FBiH ostaje još u fazi rješavanja i da ne zna u kom pravcu će ići.

"Mislim da ćemo vjerovatno ići na varijantu da formiramo i mi komisiju, ali ostaje pitanje kako da ona bude sastavljena. Parlamentarci mogu odlučivati o sukobu interesa za druge funkcionere kao što su ministri ili za direktore, možda i za neke na kantonalnom nivou, ali ne bi mogli sami o sebi odlučivati", smatra Osmanović.

Politički analitičar i pravnik Vehid Šehić istakao je da je problem što u FBiH nema takve komisije.

"To što je nema je politička odgovornost u Parlamentu FBiH, a sigurno da sukoba interesa ima, ali je problem što to nema ko da utvrđuje, provodi. Ta komisija bi morala da bude sačinjena od stručnih ljudi. Na državnom nivou većina članova komisije su parlamentarci. To nije slučaj ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj", rekao je Šehić.