Kompjuterski nepismeno 38,7 odsto građana

BANJALUKA, SARAJEVO - Pismenost danas podrazumijeva funkcionalnu pismenost, dakle kada nešto pročitamo te informacije možemo primijeniti, kao i informatičku pismenost, koja je važna u eri modernih tehnologija.

Rekla je ovo za "Nezavisne" Ljilja Petrović-Zečić, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke RS, i podsjetila da Međunarodni dan pismenosti, koji se danas obilježava, pod motom "Pismenost u digitalnom svijetu", ne treba da se obilježava samo jedan dan.

Ova ustanova na opismenjavanju radi kroz svoje svakodnevne aktivnosti.

"Iako formalno postoji visok procenat ljudi koji su pismeni, mnogo je ipak onih koji su funkcionalno nepismeni. Takođe, veoma je važno i da smo informaciono pismeni i da koristimo te savremene tehnologije, zbog čega smo mi od 2007. godine ušli u proces digitalizacije", rekla je Petrović-Zečićeva.

Uporedo su radili i na ospobljavanju korisnika kako bi uspješno koristili nove tehnologije koje im se predstavljaju.

"Prije svega to su kursevi i radionice za one preko 65 godina, dakle najstariju dob, koju smo obučavali nekim osnovnim poslovima na računarima. Za najmlađe to su informatičke školice", rekla je ona.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH istakli su da je od ukupno 3.180.115 osoba starijih od deset godina kompjuterski nepismenih bilo 38,7 odsto.

Kada je riječ o opštoj pismenosti, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva u BiH od ukupnog broja osoba starijih od deset godina nepismenih je bilo 2,82 odsto (u Republici Srpskoj 3,17, u Brčko distriktu 2,83, a u Federaciji BiH 2,63 odsto).

Od ukupno 89.794 nepismenih lica, 77.557 su žene.

Bojana Vasić, direktorica Narodne biblioteke Kotor Varoš, rekla je da povodom Međunarodnog dana pismenosti organizuju predavanje na temu "Pravopis u srpskom jeziku u eri interneta".

"Želimo skrenuti pažnju društva na sve veći problem upotrebe stranih riječi i tzv. slengova u svakodnevnoj komunikaciji, što nas sigurno vodi ka zaboravljanju srpskog jezika", kazala je Vasićeva.