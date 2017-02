Konkurs za Skupštinu studenata vidljiv dan pred izbore

BANJALUKA - Nakon što su danas korisnici Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci poslali otvoreno pismo i izrazili nezadovoljstvo zbog toga što nije raspisan javni konkurs za izbore za Skupštinu studenata u ovom centru, konkurs je danas u roku od nekoliko sati bio okačen u kampusu.

Stefan Kuzmanović, student, koji je u ime kolega poslao dopis medijima, tvrdi da su glavni akteri ovog "sramnog gaženja osnovnih demokratskih načela budućih akademskih građana", oni koji, dok se studenti smrzavaju, primaju ogromne nadoknade.

"Tek nakon što smo u medijima izrazili nezadovoljstvo zbog toga što nigdje nije javno objavljen konkurs, on se u roku od nekoliko sati pojavio okačen u kampusu. Stoji da je objavljen 3. februara, ali niko ga do danas nije vidio. Pradoks je to što se izbori održavaju sutra, a kandidati su imali rok danas, do 14 časova, da se prijave. Neki od kandidata otišli su kući i onemogućeno im je da se prijave u tako kratkom roku", govori Kuzmanović.

U otvorenom pismu studenti su izrazili nezadovoljstvo, kako kažu, neradom dosadašnjeg predstavnika Skupštine studenata u domu "Nikola Tesla", koji nije reagovao na uslove u kojima žive studenti.

"Izlazak na fer i korektne izbore za njih nije prihvatljiv, jer apsolutno nemaju čim izaći pred studente, zato što u prethodnom periodu za iste nisu uradili apsolutno ništa", navodi se u pismu.

Ljubišu Karlicu, aktuelnog predsjednika Skupštine studenata u domu "Nikola Tesla", danas nismo uspjeli dobiti za komentar, jer njegov telefon nije bio dostupan.