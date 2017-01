Krajem dana nove padavine u BiH

BANJALUKA – Jutros se u većini područija očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, novo naoblačenja sa zapada. Do kraja dana i u večernjim satima u cijeloj zemlji pretežno oblačno.

Padavine se očekuju u večernjim satima i u noći sa utorka na srijedu. U područjima iznad 1200 m sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini se očekuje kiša, a u Bosni kiša koja se može i lediti u dodiru sa tlom.

Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od -10 do -4, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 stupnjeva.