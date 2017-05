Krajem maja završetak radova na državnom zatvoru

ISTOČNO SARAJEVO - Nakon što su izgrađeni svi objekti zatvorskog kompleksa u Vojkovićima, opština Istočna Ilidža, u toku je i finalizacija radova na spoljnom i unutrašnjem uređenju, a očekuje se da će krajem maja svi radovi biti završeni.

"Riječ je o ukupno deset objekata, od kojih su `A`,`B`, `C` i `D` namijenjeni smještaju osuđenika i pritvorenika, dok su ostalih šest servisni objekti -medicinski blok, sportska dvorana, radionica i kuhinja", rekla je Srni portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.



Prema njenim riječima, trenutne aktivnosti su usmjerene na ugradnju najnovijih bezbjednosnih sistema, čije je montiranje zajedno sa pratećom tehnikom, takođe, u toku.



S obzirom na to da su radovi prekinuti u za to najpovoljnijem dijelu godine i trenutno se izvode na hladnoći u lošim vremenskim uslovima, može se očekivati, navela je ona, da gradnja bude završena krajem maja.



Bakićeva je podsjetila da je u jeku građevinske sezone, u julu prošle godine, došlo do neplanirane tromjesečne obustave radova, zbog sudskog spora između potencijalnog izvođača elektroinstalacijskih radova i glavnog izvođača.



"BiH kao investitor, odnosno Ministarstvo pravde BiH, je pretrpjelo najveću štetu zbog obustave radova, iako nije bilo strana u postupku i uprkos činjenici da je do tada dinamički plan radova bio u potpunosti zadovoljen", istakla je ona.



Prema njenim riječima, do sada su za izgradnju najvećim dijelom korištena donatorska i kreditna sredstva, a u toku je realizacija posljednje tranše kredita za izgradnju.



Izgradnja državnog zatvora finansirana je kreditom Razvojne banke Savjeta Evrope u iznosu od 19,3 miliona evra.



BiH je uložila 6,45 miliona evra, donacije EU iznose 9,15 miliona evra, tehnička pomoć Evropske komisije 1,7 miliona evra, donacija Švedske je dva miliona evra, a Vlada SAD dala je 1,1 milion dolara za obuku zatvorskog osoblja.



Kompleks zatvora prostiraće se na površini od 24.000 metara kvadratnih, a svaka ćelija u kojoj će biti smješten po jedan zatvorenik, biće površine 12 kvadratnih metara.



Izgradnja i funkcionisanje budućeg državnog zatvora, koji će biti najsigurnija zatvorska ustanova u regionu u kojoj će kaznu služiti najteži prestupnici u svim oblicima kriminala, u potpunosti je usklađena sa evropskim zatvorskim pravilima i standardima.



Realizacijom planiranog projekta BiH će dobiti zatvorske kapacitete maksimalne bezbjednosti, kapaciteta 348 mjesta, od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike.



"Ovim će se značajno rasteretiti kapaciteti zatvorskih kapaciteta u Republici Srpskoj i FBiH i riješiti problem njihove prebukiranosti, ali i doprinijeti boljoj resocijalizaciji počinilaca lakših krivičnih dijela", napomenula je Bakićeva.