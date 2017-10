Krče put za tri škole pod jednim krovom

SARAJEVO - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo poslalo je instrukcije svim školama u ovom kantonu da učenici više ne mogu koristiti termin B/H/S, nego da se moraju odlučiti, oni i njihovi roditelji, koji jezik hoće da im bude upisan u knjižicu na kraju godinu - da li bosanski, hrvatski ili srpski.

Instrukcija je izazvala žestoke reakcije u javnosti, a njoj se protivi većina roditelja, ali i neki poslanici u Skupštini Kantona Sarajevo.

Sarajka Lejla (prezime poznato redakciji), majka učenice petog razreda, kazala nam je da joj je kćerka došla s ovom informacijom iz škole i da je obavijestila da mora da upiše koji jezik će joj stajati na kraju u diplomi i knjižici.

"Rekla sam joj da ako ne može zapamtiti neka zapiše i kaže nastavnici da je njena mama rekla da joj upiše engleski jezik ako ne može podjednako da uči i srpski i hrvatski i bosanski", kazala je Lejla.

Dijana Ćirić-Parla iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo ističe da oni nisu dobili konkretnu odluku Ministarstva i da ne znaju šta u njoj tačno piše.

"Sve što znamo, znamo od medija. Ono što možemo reći je da smo protiv bilo kakve segregacije. Dok ne vidimo šta konkretno piše, ne možemo govoriti o tome", kaže Ćirić-Parla. Na naš upit da li ovo znači da će u budućnosti djeca u Kantonu Sarajevo imati tri škole pod jednim krovom, odgovara da su u BiH tri naroda konstitutivna, te da postoji nova strategija kada je u pitanju obrazovanje.

"Nas zanima da li ova instrukcija znači da će djeca kao i dosad pohađati školu zajedno, a na kraju odlučivati koji jezik će im stajati u knjižici i diplomi. Ako to ne podrazumijeva to, nego odabir jezika koji će učiti i time i odabir nastavnog plana i programa, to je onda nešto drugo", kazala je Ćirić-Parla, koja nije željela dalje komentarisati, istaknuvši kako će se Vijeće roditelja oglasiti saopštenjem.

Klubovi poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo iz vladajućih stranaka, kako saznaju "Nezavisne", najavili su za danas sastanak s ministrom kako bi ih upoznao o instrukciji.

"Nećemo dozvoliti tri škole pod jednim krovom. Zanima nas ko je pripremio tu odluku u Ministarstvu i zašto je ministar takvu odluku potpisao ne analiziravši je", kazao je "Nezavisnim" Mirza Čelik, poslanik SDA u Skupštini KS.

Sabina Ćudić, potpredsjednica Naše stranke i poslanica u Skupštini Kantona Sarajevo, rekla je da je odluka Ministarstva diskriminatorna po više osnova.

"U njoj nije precizirano da onima koji svoj jezik imenuju kao srpski i hrvatski mora biti organizovana nastava u skladu s normama tih jezika. Otvorena je mogućnost da prosta većina odluči za cijelu školu na kojem jeziku će se nastava u njoj izvoditi", izjavila je Ćudićeva.

Većina direktora osnovnih škola koje smo juče kontaktirali nije bila raspoložena za priču, samo su nam kratko odgovorili da su sve škole dobile instrukciju i da na pitanja treba da odgovara resorno ministarstvo.

Iz Ministarstva, na čijem čelu je Elvir Kazazović, juče nismo uspjeli dobiti odgovor zbog čega su izmjene bile potrebne na ovaj način i u ovom trenutku, kao i kako misle to provesti u praksi. Nisu odgovorili ni na pitanje šta s djecom čiji se roditelji ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda, na kojem jeziku će oni pohađati nastavu i kako će se ta nastava odvijati.

Iako ministar nije dao izjavu za nas, on je za federalne medije rekao da je odluka donesena kako bi se obrazovanje uskladilo s kantonalnim ustavom, a nakon inicijative roditelja jednog osnovnoškolca Bošnjaka.

"Vidjet ćemo dokle će ovo otići, ne mogu ni ja pretpostaviti. Kad vam neko ukaže na takve nedostatke, mi to moramo korigovati. Ustav se mora poštovati. Ne smijemo ni pomisliti koliko će to budžetskih sredstava iziskivati, koliko novouposlenih i u koju krajnost može otići", kazao je Kazazović.