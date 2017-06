Kroz kanjon Tijesno naizmjenično odvijanje saobraćaja

BANJALUKA - Kroz kanjon Tijesno na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka danas će zbog rafting takmičenja Svjetskog Kupa "Memorijal Branka Štulić" vozila saobraćati naizmjenično jednom trakom, a kontrolu će vršiti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Izmjena saobraćaja biće na snazi od 9.00 do 17.00 časova.

Saobraćaj se jutros na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po suvim kolovozima, jedino se vozačima na području Foče savjetuje oprez zbog magle koje ima mjestimično.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Na autoputevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja.

Zbog izgradnje dionice autoputa Banjaluka-Prnjavor do 31. avgusta 2017. na magistralnom putu od Banjaluke do Prnjavora biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Saobraćaj će se odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustve zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani", a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na lokalitetu "Mahovljanska petlja" na dionici magistralnog putu Nova Topola-Klašnice od 23.00 do 5.00 časova dolazi do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Banjalka-Čelinac u mjestu Rebrovac zbog sanacije klizišta i rekonstrukcije kolovoznog zastora.

Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most, dionica Tukovi-granica Republike Srpske /Koprivna/, te na raskrsnici u Milićima gdje je u toku gradnja kružnog toka, kao i kroz Trebinje zbog čega se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom Trebinjskih brigada.

Radovi se izvode i na dionici Brčko-Lončari zbog čega je u naselju Gorice izmijenjen je režim saobraćanja.

Zbog radova usporeno se saobraća i na regionalnim putnim pravcima Bratunac-Zeleni Jadar, na području opštine Srebrenica, zatim Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

Na području Banjaluke danas i sutra će od 7.00 do 18.00 časova zbog održavanja gradskih asfaltnih saobraćajnica biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja u Ulici braće Podgornika, na dijelu od Ulice Prote Nikole Kostića do Ulice Ilije Garašanina.

Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila u Ulici Branka Morače, na dijelu od mosta, uključujući i Zeleni most, preko rijeke Vrbas do ulice Miloša Obilića, osim za vozila stanara u ulici Branka Morače, na dijelu od Kozarske ulice do mosta. Za vrijeme izvođenja radova omogućen je pješački saobraćaj.

Na auto-putu na području FBiH saobraćaj se odvija bez zastoja, uz ograničenje brzine iz pravca Kaknja prema Zenici zbog sanacije klizišta na regionalnom putu na toj lokaciji.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Bradina-Konjic, Simin Han-Kalesija, Poriče-Kupres i Karlov Han-Kolo, kao i magistralnim putnim pravcima na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja. Zbog radova na području Hrvatske, povremeno se sporije saobraća na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Iz AMS savjetuju da se na svim putnim pravcima vožnja prilagodi stanju i uslovima na putu.