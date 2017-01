Kusturica: Amerika sa svojom estradom iz Holivuda blokira slobodni svijet

BEOGRAD - Amerika je moćna sila i ona sa svojom estradom iz Holivuda čini najveći dio posla blokade slobodnog svijeta, tvrdi proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.

"Oni nameću i svoje suze, i svoja ubistva, i svoju agresivnost, i sve najgore što u tom narodu postoji. A ja sam uvjeren da najveći dio američkog naroda nije takav, to su dvije-tri korporacije koje drže tu estradu da im služi za sve najgore što im je neophodno", rekao je Kusturica za "Sputnjik".

On je ocijenio da se tu uklapa i pitanje novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa čija je "pobjeda proistekla iz toga što je taj mejnstrim, glavni tok medija, zapravo poražen", a kome "ne dozvoljavaju slobodu zato što nešto tu krivo radi".

"Ja nisam nikakav zaljubljenik u Trampa, ali sam zaljubljenik u slobodu. A tu slobodu oni njemu ne dozvoljavaju zato što nešto tu krivo radi. Sad, da li je to trik, pa će se pokazati da je on samo novi izbor liberalne Amerike, a da Klintonova zapravo nije mogla da završi neki novi posao - to je pitanje", rekao je Kusturica.

Proslavljeni reditelj istakao je da je sloboda direktno proporcionalna intelektualnom razvoju i da je određeni koeficijent inteligencije, odnosno rada na sebi, neophodan da bi čovjek bio slobodan.

"Kada se intelektualno razvija, a nema sputana osjećanja, čovjek u stvari realizuje svoje snove i tako najbolje potvrđuje svoju slobodu... Sloboda postoji kao formalna pojava, ona je kao matematika, nju ne možemo da opipamo, ne možemo da je vulgarizujemo kao što danas pokušavaju onim: `Samo je bogat čovjek slobodan", poručio je Kusturica.

Povodom navoda da o njegovoj bezbjednosti brine Rusija, Kusturica je objasnio da njega brani prije svega njegova pripadnost pravednom svijetu i ukazao da je srpski narod jedini koji u svojoj državnoj himni pjeva o pravdi.

"Srpski narod je jedini koji čak i u svojoj himni pjeva o pravdi i priziva pravdu od Boga. E, utoliko je i moja privrženost Rusiji, koju prizivam kao većeg brata da jednim okom gleda svijet, a drugim posmatra kako mu se mali brat ponaša i šta radi", rekao je Kusturica.

On je naveo da sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ima zajedničko "rvanje sa istorijom" i Putinovu "istoričnost koju uvijek projektuje u razgovorima".

Kusturica je istakao da je Putinova pojava utoliko značajnija što je stao na put pretvaranju u stvarnost pogrešne istorijske tvrdnje o borbi protiv fašizma i pretvaranju antifašista u fašiste.

"Utoliko je Putinova pojava značajna. I da se samo pojavio i rekao: `Ne, Evropu nisu oslobodili sami Amerikanci, nego smo se mi žrtvovali za nju i zajedno sa saveznicima stavili tačku na Drugi svjetski rat`, bilo bi dovoljno", zaključio je Kusturica.

On je podsjetio da su upravo Rusi oslobodili Evropu žrtvujući više od 20 miliona ljudi, dok su Amerikanci samo učestvovali u tom oslobađanju i stigli 1944. godine, "onda kad je manje-više trebalo samo da se pojave".

"Ne želim da poništavam ideju savezništva koje je tada stvarno postojalo, ali treba da se podsjetimo kako je fašizam nastao. Kao što je u Prvi rat Amerika ušla tek 1916, dakle u drugoj polovini rata, tako je i u Drugi svjetski rat ušla iskrcavanjem u Normandiji tek poslije žrtvovanja koje su Rusi imali za oslobađanje od fašizma. I šta se sad dešava u svetu? Mi smo fašisti, a oni tamo su antifašisti. E pa to neće moći", poručio je Kusturica.

On je primijetio da u Srbiji postoje cijeli nivoi bivše generalske djece Titove Jugoslavije koji uživaju slobodu zahvaljujući nevladinim organizacijama i načinu mišljenja koji je potpuno očišćen od patriotizma.

A patriotizam je, ukazao je Kusturica, takođe estetika, "pitanje priznanja nekih činjenica, pitanje kopči koje vas vode prema budućnosti".

"Živimo u vremenu u kojem brzina razmjene informacija ne obezbjeđuje uopšte vjerodostojnost i najveći broj najprivlačnijih informacija danas nije istinit. U Francuskoj danas svaki drugi čovjek vjeruje da ih je oslobodio soldat Rajan! Zato je borba za pravdu, za istinu - zapravo i borba za slobodu", zaključio je Kusturica.