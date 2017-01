Lijekovi neće pojeftiniti prije juna

BANJALUKA - Do pada veleprodajnih cijena lijekova u BiH, kako je predviđeno Pravilnikom o načinu kontrole lijekova u BiH, trebalo bi da dođe tek početkom maja, dok se pojeftinjenje medikamenata u apotekama ne može očekivati prije juna.

Ovaj dugoočekivani pravilnik objavljen je juče u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu za sedam dana. On je osnova za pojeftinjenje lijekova koje pacijenti dobijaju na recept i onih lijekova koje fondovi zdravstva nabavljaju putem javnih nabavki, poput citostatika.

Time će na tržištu lijekova, koje je godišnje teško 520 miliona maraka, biti ušteđeno oko 50 miliona KM.

Prvog ponedjeljka u martu Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH sprovodiće godišnji proračun cijena lijekova. Od tada sva pravna lica imaju rok od 60 dana da odrede veleprodajne cijene u skladu sa odredbama ovog pravilnika i da o tome obavijeste Agenciju.

Poslije nižih veleprodajnih cijena medikamenata, uz primjenu ovog pravilnika stižu, kako objašnjavaju u Agenciji, i niže maloprodajne cijene, odnosno u apotekama. Krajnje cijene lijekova zavisiće od entitetskih propisa. Za ovaj posao, kako saznajemo, biće potreban mjesec.

- Preduzećemo sve neophodne aktivnosti predviđene propisima da bismo izvršili proračun veleprodajnih cijena lijekova u BiH za 2017. godinu - rekla je načelnica Sektora za klinička ispitivanja u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH Tatjana Ponorac.

Prema njenim riječima, svi nosioci dozvola za stavljanje lijekova u promet u BiH treba Agenciji da dostave veleprodajne cijene izračunate prema odredbama pravilnika. Potom će, kako kaže, Agencija na internet stranici objaviti maksimalne veleprodajne cijene lijekova.

- Sva pravna lica koja se bave prometom lijekova na veliko nakon objave tog proračuna neće smjeti prometovati lijekovima sa veleprodajnim cijenama koje su iznad objavljenih na internet stranici - istakla je Ponorac.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS kažu da će poštovati odredbe ovog pravilnika.

- Kroz buduće javne nabavke regulisaćemo maksimalne cijene pojedinih lijekova, a samim tim i procijenjene vrijednosti, a koji se nabavljaju po važećim listama - rekli su u Fondu.

Lijekovi koje se nalaze u slobodnoj prodaji nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom.

Nadzor i kazne

Savjet ministara BiH će na prijedlog direktora Agencije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o načinu kontrole cijena lijekova u BiH imenovati organ koji će obaviti nadzor nad njegovom primjenom.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 maraka po dozvoli za lijek biće kažnjena sva pravna lica koja postupe suprotno odredbama pravilnika. Ista visina kazni je za sve one koji ne budu odredili i dostavili veleprodajne cijene lijekova u skladu sa pravilnikom, kao i one koji budu prodavali lijekove po cijenama koje su utvrđene suprotno odredbama.

(Glas Srpske)