Lik sveca se pojavio u kaminu?!

BANJALUKA - Nesvakidašnji prizor pojavio se u kaminu u kući Novaka Kočića (71) u Šarplaninskoj ulici, a prema mišljenju ukućana u pitanju je lik svetog Save.

"Ovaj lik se pojavio na Božji dan, tačnije drugi dan Božića, kada smo porodično sjedili u prostoriji i slavili. Prvo je sliku sveca primijetio moj sin, nakon čega smo je fotografisali i vidjeli da zaista izgleda kao lik sveca", priča Kočić za "Nezavisne".

Kaže da su ostali začuđeni da se takav lik pojavi i to na tom mjestu gdje se stalno loži vatra. Kamin je izgradio od željeza još davne 1983. godine.

"Nikoga nisam obavještavao u prvo vrijeme o ovome, samo dvojicu komšija sam pozvao da dođu i vide i zaista su bili u čudu jer ovo nije nešto što se svakodnevno dešava. Sveštenika nisam zvao, ali kada bude svetio vodicu, pokazaću mu pa ćemo vidjeti šta će on reći", govori Kočić.

Poslije pojave lika više puta je ložio vatru u kaminu jer je smatrao da će nestati kako se i pojavio ili da će bar potamniti i izbrisati se.

"Međutim, ni tada nije nestalo, već je samo više došlo do izražaja", pokazuje nam Kočić na unutrašnjost kamina i lik.

Supruga Dušanka rekla nam je kako je ona još u čudu od kako se slika sveca pojavila, te da ne zna kako to da objasni. Inače, krsna slava ove porodice iz naselja Petrićevac je Đurđevdan.

"Mislimo da je ovo lik svetog Save, ali i ostali koji su vidjeli i oni se slažu da je on u pitanju. Stvarno mi nije jasno kako i zašto se lik sveca pojavio baš u našoj kući i to u kaminu. Kada je vatra naložena, lik još više dolazi do izražaja. Nećemo ga ni dirati", ispričala je Dušanka.

Inače, domaćin Novak za vrijeme Jugoslavije dobio je brojna odlikovanja, među kojima 1984. odlikovanje za zaslugu narodu, ali i za razne donacije.