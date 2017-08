Ljubav nema granica: austrijsko - srpska svadba u Prijedoru

PRIJEDOR - Da ljubav nema granica dokaz je austrijsko – srpska svadba koja je juče održana u Prijedoru.

Ljubav nisu samo riječi već i djela, a mladoženja je svoju, u ovom slučaju dokazao na svaki način. Pristao je na svadbu u rodnom kraju svoje izabranice, u gradu na Sani, ali i da se iako je katolik, vjenča u pravoslavnoj crkvi.

- To je bila moja želja on mi je ispunio želju da je pristao na to sve. Najsrećnija, šta da kažem, naš dan - rekla je Maja Zorić Hajder.

Međutim, to nije sve. Mladoženja je odlučio da uzme i suprugino prezime.

- Za mene je to normalno zato što je porodica najbitnija, zato nikada to nisam dovodio u pitanje, zašto ne bih imao, oba prezimena - izjavio je Andreas Hajder Zorić.

Osim mladenaca danas su najsrećniji i njihovi roditelji.

- Danas sam prezadovoljna. Moj sin se ženi - kaže mladoženjina majka Ajgina Hajder

- Imam troje djece, oženila sam sina, jednu kćerku i sada ovu treću udajem danas, sretna sam. Jeste da suza ima, ali pozitivne - istakla je mladina majka Milija Zorić.

Pravoslavni običaji, svi ispoštovani ali i tradicija – domaća šljivovica nije izostala. Gosti iz Austrije odmah su je prihvatili.

- Ovdje sam sa svojom suprugom i kćerkom zbog Andija i Maje i pijem za njih, uživam u ovom piću - naglasio je Majkl Blančeberg iz Linca.

A dok mi završavamo našu priču, mladenci, okruženi porodicom i prijateljima proslavaju ulazak u bračne vode, dokazavši svima da ljubav, nema granica.

(RTRS)