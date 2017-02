Magla na području Foče, Mrkonjić Grada I Kneževa

BANJALUKA - U Republici Srpskoj ovog jutra vozi se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozim, u kotlinama i uz riječne tokove smanjena je vidljivost zbog magle, posebno na širem području Mrkonjić Grada, Foče i Kneževa, gdje magla smanjuje vidljivost na 50 metara.

U usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, a iz Auto-moto saveza Republike Srpske izdvajaju putne pravce Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova biće obustavljan saobraćaj maksimalno do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Od 7.00 do 19.00 časova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor radi regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor /lokaliteti Naseobina Lišnja, Puraći, Đokin potok/.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

Radi bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu i magistralnom putu na tom području, sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Vijaka, u Vijačanima zbog radova na sanaciji kolovoza saobraćaj se odvija povremeno jednom trakom.

U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu Banjaluka-Rebrovac-Čelinac, na području mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova izmijenjen je režim saobraćanja, a iz AMS mole vozače da na tim dionicama poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na dionoci magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog terenskih inženjersko-geoloških radova na dionici regionalnog puta Karanovac-Mitrovići saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u probni rad novoizgrađeni most u Dragalovcima, na regionalnom putu Gornja Vijaka dva-Razboj.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

AMS Republike Srpske poziva vozače da se prije polaska na put upoznaju o stanju na putevima putem brojeva 1285, 066/823-000 ili putem internet stranice www.ams-rs.com.

Saobraćaj se ovog jutra u Federaciji BiH odvija po vlažnim ili mjestimično mokrim kolovozima, vidljivost je zbog magle mjestimično smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na pravcima Bosanski Petrovac-Bihać, Olovo-Srednje, Blažuj-Konjic, Jablanica-Mostar, kao i puteve na području Livna, Glamoča, Kupresa i Tomislavgrada.

Zbog niske temperature moguća je poledica, posebno u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima.

Učestali su odroni zemlje ili kamenja na putevima koji vode preko planinskih prevoja, kao i na dionicama koje prolaze kroz usjeke, posebno na putnim pravcima Bugojno-Novi Travnik, Gornji Vakuf-Prozor i Konjic-Mostar.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih čekanja. Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja zbog čega se tokom dana saobraćaj može odvijati sporije.