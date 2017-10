Magla na području Kneževa

BANJALUKA - Na području Kneževa, u kanjonu Ugra magla smanjuje vidljivost na oko 50 metara, u istočnim i jugoistočnim krajevima Republike Srpske kolovozi su mjestimično vlažni i klizavi, dok se u ostalim krajevima vozi po suvim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Poseban oprez neophodan je na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog mogućih odrona zemlje ili kamenja na kolovoz.

Počeli su radovi na dionici magistralnog puta Lončari-Brčko jedan i Brčko dva-Donja Bukovica, zbog čega su na snazi izmjene u režimu saobraćaja.

Zbog sanacije tunela "Kalovita brda" na dionici magistralnog puta LJubogošta- Pale saobraćaj je u tunelu potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini.

Na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice saobraćaj je obustavljen za sva vozila zbog izgradnje kanalizacione mreže. Saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom, dok se putnička vozila preusmjeravaju na gradske ulice.

Još traju radovi na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova zbog čega su na snazi obustave saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare zbog sanacije klizišta saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj će se odvijati tako što će biti obustavljan 30 minuta i propuštan 10 minuta.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja, od pet do 15 minuta od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i dionica Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH magla mjestimično smanjuje vidljivost u višim predjelima, kao i u kotlinama i uz riječne tokove.

Oprez zbog izlaska divljih konja na kolovoz neophodan je na magistralnom putu Livno-Šuica, na prevoju Borova glava.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Stara Gradiška-Gradiška sužen je kolovoz zbog radova u Hrvatskoj, tako da se na ovom prelazu tokom dana mogu očekivati duža zadržavanja.