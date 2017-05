Magla na području Mrkonjić Grada, Gradiške, Doboja i Foče

BANJALUKA - Na putnim pravcima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vozila saobraćaju po mjestimično vlažnim kolovozima, a na području Mrkonjić Grada, Gradiške, Doboja i Foče magla smanjuje vidljivost na 30 do 50 metara.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj vozila saobraćaju bez posebnih ograničenja, po mjestimično mokrim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-putu izmijenjen je saobraćaja na magistračnom putu M-16, Gradiška-Banjaluka, u mjestu Klašnice.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor- Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

U toku je izgradnja vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani" zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

U toku je izgradnja kružnog toka u Milićima, zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja na raskrsnici magistralnog puta M-19, dionice Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionice Prijedor-Lamovita, Kozarac-Lamovita, Lamovita-Ivanjska i Ivanjska-Šargovac doći će do izmjene režima saobraćaja.

Na dijelu magistralnog puta M-6 kroz Trebinje u toku je sanacija kolovoza zbog čega će teretni saobraćaj iz pravca LJubinja biti usmjeravan na kružnom toku desno, pa preko Ulice trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Na dionici puta Brčko-Lončari u naselju Gorice izmijenjen je saobraćaj zbog radova.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, dionica Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava u trajanju od pet do 15 minuta od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Deminerski radovi izvode se na regionalnom putu R-453 Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode, pa se saobraćaj od 8.00 do 16.00 časova obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Saobraćaj je na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG /Šćepan Polje/ zabranjen za sva vozila teža od 16 tona.

Na području Federaciji BiH vozila saobraćaju po mjestimično mokrim kolovozima, uz umjerenu frekvenciju vozila, osim na dionicama u gradskim centrima, gdje je ujutro intenzitet saobraćaja pojačan.

Zbog radova saobraćaj je usporen na auto-putu A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i magistralnim putevima Jablanica-Mostar, Bugojno-Kupres i Mostar-Široki Brijeg.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja, a zbog radova na području Hrvatske povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.