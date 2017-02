Magla na putevima Doboja, Foče i Istočnog Sarajeva

Na području Federacije BiH magle ima na dionici auto-puta Sarajevo-Kakanj, kao i magistralnim putnim pravcima Žepče-Doboj, Doboj-Tuzla-Zvornik i Bihać-Bosanska Otoka.

Na području Federacije BiH magle ima na dionici auto-puta Sarajevo-Kakanj, kao i magistralnim putnim pravcima Žepče-Doboj, Doboj-Tuzla-Zvornik i Bihać-Bosanska Otoka.

Na putevima preko planinskih prevoja, kao i dionicama koje prolaze kroz usjeke, učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Odrona posebno ima na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

S obzirom na to da tokom noći nije bilo padavina, kolovozi su na većini putnih pravaca suvi i mjestimično vlažni. Na tim vlažnim lokalitetima moguća je pojava poledice, posebno u višim planinskim predjelima, preko mostova i nadvožnjaka, te na prilazu tunelima.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj, a njeno poštivanje je obavezno.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez zastoja, po mokrim i klizavim kolovozima.

Petlja "Mahovljani" zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice na lokalitetu Mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do pola sata, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja koji je regulisan privremenom signalizacijom.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor. Izmjene saobraćaja zbog izgradnje auto-puta su i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje. Izmjene u odvijanju saobraćaja planirane su do kraja godine.

Nastavljeni su i radovi na sanaciji klizišta na istom magistralnom putu na području Mjesne zajednice Ada, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u dužini od 150 metara.

Na području distrikta Brčko u toku je izgradnja obilaznice zbog čega je izmijenjen saobraćaj na magistralnom putu Brčko-Lončari u naselju Gorice. Predviđeno je da radovi traju do 26. juna.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Vijaka u Vijačanima.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na magistralnom puta Brod na Drini-Šćepan Polje /granica BiH i Crne Gore/ i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona, te na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača za teretna vozila ukupne mase veće od tri i po tone i za autobuse klase M3, osim za autobuse "Drinatrans" iz Zvornika.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I dalje su aktuelni radovi na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja na području Hrvatske, pa se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno.

Iz AMS podsjećaju vozače na zakonsku obavezu posjedovanja zimske opreme do 15. aprila.