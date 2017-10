Magla smanjuje vidljivost na putu

BANJALUKA - Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano, a u kotlinama i duž riječnih tokova, kao i na planinskim prevojima, mjestimično magla smanjuje vidljivost.

Od danas do subote, 14. oktobra, na relaciji naselje Podgora /Banjaluka/- kamenolom Ljubačevo u dva navrata biće izvršen vangabaritni prevoz, pa je potrebna opreznija vožnja i poštivanje ovlaštenih lica iz pratnje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U tunelu Kalovita brda na dionici magistralnog puta Ljubogošta-Pale saobraćaj je zbog sanacionih radova potpuno obustavljen i odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini tunela.

Na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj s ciljem bezbjednosti uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac", kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

U toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na dijelu magistralnog puta Nevesenje jedan - Nevesinje dva, u gradskoj zoni, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja sa postavljenom privremenom signalizacijom.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare u toku je sanacija klizišta zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na pravac Lopare-Priboj-Banj brdo.

Zbog deminiranja terena na radilištu Klakari Donji 12 i Klakari Donji 13 /opština Doboj/, na magistralnom putu Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija u režimu 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja vozila.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Zbog radova u Hrvatskoj sužen je kolovoz na graničnom prelazu Stara Gradiška-Gradiška, tako da se tokom dana mogu očekivati duža zadržavanja, a na ostalim prelazima nema dužih čekanja.