Magla u Semberiji, poledica u planinskim krajevima

BANJALUKA - Na svim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija bez zastoja, magla smanjuje vidljivost na području Semberije, a slabije magle ima i na području Doboja, dok je poledica, zbog mraza, moguća u višim planinskim krajevima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina učestali su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, posebno na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar-Rudo.

Na relaciji Prijedor-Brod danas od 4.00 do 12.00 časova u policijskoj pratnji kretaće se vangabaritni prevoz, pa iz Auto-moto saveza Srpske upozoravaju vozače da budu oprezni i poštuju uputstva lica iz pratnje.

Zbog terenskih inženjersko-geoloških radova na dionici regionalnog puta Karanovac-Mitrovići do 20. februara saobraćaće se jednom trakom naizmjenično, od 7.00 do 17.00 časova.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraća se bez zastoja, po mjestimično vlažnim kolovozima.

Zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice /lokalitet Mahovljanske petlje/, od 23.00 do 5.00 časova saobraćaj će biti obustavljan u trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta.

Izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta na magistralni put, a koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Režim saobraćanja, zbog radova, izmijenjen je i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja, te na putu Brčko-Lončari, u naselju Gorice.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub aktuelne su povremene obustave saobraćaja do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U Federaciji BiH na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove centralnih i sjevernih krajeva, kao i u istočnim krajevima na dionicama u višim predjelima, mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle.

Na putevima u tim područjima i kolovoz je vlažan, pa je neophodna opreznija vožnja, uz obavezno držanje odstojanja između vozila.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući su sitniji odroni zemlje ili kamenja, posebno na putnim pravcima Sarajevo-Foča, Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Gornji Vakuf-Prozor, Konjic-Mostar i Turbe-Kneževo.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Tokom dana očekuje se povremeno usporen saobraćaj na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja zbog radova koji još traju na području Hrvatske.